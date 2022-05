Wenn Andy Borg einlädt, dann kommen alle zusammen, die in der Schlagerwelt Rang und Namen haben. In seiner SWR-Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ führt der Sänger in einem gemütlichen Weinlokal durch einen geselligen Musikabend. Für Unterhaltung sorgen er und seine prominenten Gäste jedes Mal aufs Neue mit Volksmusik, Schlager und Evergreens. Auf eine neue Ausgabe der Sendung dürfen sich die Zuschauer Ende Mai 2022 freuen.

Wann genau kommt die nächste Sendung?

Gibt es eine Wiederholung als Stream?

als Stream? Wer sind die Gäste?

Sendetermine, Sendezeit, Mediathek und Tickets – wir geben euch einen Überblick zur Sendung mit Andy Borg.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Sendetermine und Wiederholung

Einmal im Monat ist am Samstag im SWR Zeit für einen unterhaltsamen Musikabend. Auf den nächsten „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr lange warten. Bereits am Samstag, 28. Mai 2022 geht es wieder in die urige Weinstube. Zur gewohnten Sendezeit zur Primetime um 20:15 Uhr beginnt die Show im SWR. Ob es eine Wiederholung davon gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Das sind die nächsten Sendetermine und ihre Sendezeit im Überblick:

Folge 40: 28.05.2022 um 20.15 Uhr

Folge 41: 11.06.2022 um 20.15 Uhr

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Stream in der ARD Mediathek

Wer „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ im Fernsehen verpasst, hat Glück. Nach der Ausstrahlung im TV ist die Sendung auch in der ARD Mediathek abrufbar. Wie lange genau sie dort zum Stream bereit steht, ist aber nicht bekannt. Die vorherige Sendung „Das Beste vom Schlager-Spaß“ kann man aber bis einen Monat nach der Ausstrahlung in der Mediathek sehen.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Die Gäste am 28. Mai 2022

Wer ist in der neuen Ausgabe im April dabei? Hier erfahrt ihr, welche Gäste Andy Borg am 28. Mail 2022 begrüßt.

Beatrice Egli

Sigrid und Marina

Tiroler Wind

Graziano

Oswald Sattler

Max Weidner

Elfi Graf

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: So läuft die Show ab

Musik hören, gemeinsam einen unterhaltsamen Abend verbringen, Plaudern und in Erinnerungen schwelgen: Das verspricht die beliebte Sendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ Monat für Monat. Die Kulisse der Show ist dabei eine gemütliche Weinstube. Dort begrüßt Moderator und Schlagerstar Andy Borg verschiedene Gäste. Die Zuschauer bekommen nicht nur den jeweils aktuellen Song der Musikerinnen und Musiker zu hören, sondern auch eine Menge Oldies und Klassiker.

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“: Tickets

Wie der SWR informiert, finden die aktuellen Sendungen und Aufzeichnungen wegen Bestimmungen zum Schutz vor dem Coronavirus in der Regel ohne Publikum im Studio statt. Wann es also wieder Tickets zu bestellen gibt, ist aktuell nicht bekannt.