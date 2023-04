Eine unkonventionelle Liebeskomödie mit viel Witz und Humor – darauf können sich die ARD-Zuschauer am Samstag, 08.04.2023, im Ersten freuen. Der Spielfilm „Schlaflos in Portugal“ stellt am Osterwochenende zwei Ehepaare vor kuriosen Fragen.

Doch wann läuft der Film und wer sind die Darsteller? Gibt es die Komödie bereits in der Mediathek? Von Ausstrahlung bis Drehort – alle Infos erfahrt ihr hier.

„Schlaflos in Portugal“: Sendetermine und Sendezeit

Ein wenig Witz gepaart mit Romantik – darauf können sich Filmliebhaber am Karsamstag, 08.04.2023, freuen. Die Liebeskomödie läuft zur Primetime im Ersten und hat eine Länge von circa 90 Minuten.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Samstag, 08.04.2023, um 20:15 Uhr

Gibt es „Schlaflos in Portugal“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Für diejenigen unter euch, die zum Sendetermin nicht einschalten können, gibt es gute Nachrichten: Die Komödie ist nach TV-Ausstrahlung für zwölf Monate in der ARD-Mediathek verfügbar. Dementsprechend könnt ihr euch den Film dort als Wiederholung anschauen.

Um was geht es in „Schlaflos in Portugal“?

Eigentlich fahren die Ehepaare Livia und Richard sowie Amira und Martin jedes Jahr gemeinsam in den Urlaub. Für die vier Freunde, die sich aus der Nachbarschaft kennen, ist der alljährliche Ausflug nicht mehr wegzudenken. Doch in diesem Jahr ist alles anders: Architektin Amira ist beruflich verhindert und Livia findet heraus, dass ihr Mann Richard fremdgeht. Unter diesen Umständen gemeinsam verreisen? Undenkbar! Doch anderseits stellt sich die Frage, wieso die anderen auf den Spaß verzichten sollten? Also packen Livia und Martin ihre Koffer mitsamt Kindern ein und fahren in ihr Ferienhaus an der Algarve. Doch das alles fühlt sich nicht richtig an und auch gedanklich befinden sich die Beiden in Deutschland. Livia und Martin stellen fest, dass sie sich, obwohl seit Jahren befreundet, eigentlich gar nicht kennen. Um das Beste aus der Situation zu machen, reißen sich beide zusammen und kommen sich näher, als sie es sich vorstellen könnten. Es kommen Gefühle auf, die beide seit Jahren nicht mehr gespürt haben – mit einer Intensität, die im Leben gefehlt hat. Als Amira und Richard unerwartet vor der Tür stehen, müssen die Verliebten herausfinden, ob für sie wirklich etwas Neues beginnt.

Die Besetzung von „Schlaflos in Portugal“

In der Liebeskomödie sind einige bekannte Schauspieler zu sehen. Wer neben Ulrike C. Tscharre und Oliver Mommsen im Cast ist, erfahrt ihr hier in der Besetzungsliste.

Rolle – Darsteller:

Livia – Ulrike C. Tscharre

Martin – Oliver Mommsen

Amira – Melika Foroutan

Richard – Barry Atsma

Stine – Kya-Celina Barucki

Samuel – Julius Gause

Carmen – Pina Kühr

Christoph – Johan Korte Cordt

Konstantin – Frank Farmer

Luis – Santiago

Patientin – Isabel Medina

Wo wurde „Schlaflos in Portugal“ gedreht?

Kulissen, die zum Träumen anregen. Dabei kommt schnell die Frage auf, wo die Dreharbeiten zur Liebeskomödie stattfanden. Wie der Titel des Filmes es bereits verrät, wurden die Filmszenen im November und Dezember 2020 in Portugal, an der Algarve, gedreht. Doch auch in Berlin standen die Darsteller vor der Kamera. Über genaue Drehorte war vorab nichts bekannt.