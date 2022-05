Wer ist der Schiedsrichter im Hinspiel der Relegation zur 2. Bundesliga 2022 zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden? Nicht nur die Zuschauer erwartet ein Hochrisikospiel mit fast 50.000 Fans zwischen dem Drittliga-Dritten FCK und dem Zweitliga-Drittletzten Dynamo Dresden. Auch der Schiedsrichter steht bei diesem brisanten Duell der zwei Traditionsvereine im Fokus. Für den Unparteiischen wird es auf dem Platz darum gehen, Ruhe ins Spiel zu bringen.

Alle Infos zum Referee im Hinspiel.

2. Liga Relegation 2022 Hinspiel: Wer ist der Schiedsrichter bei FCK gegen Dynamo Dresden?

Der DFB hat bekannt gegeben, welchen Schiedsrichter er für das Hinspiel der 2. Bundesliga-Relegation 2022 nominiert hat. Der erfahrene Felix Brych leitet das Hinspiel in der spannenden Relegation zur 2. Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden. Felix Brych aus München ist bereits seit 1999 DFB-Schiedsrichter und pfeift seit 2001 in der 2. Bundesliga. Dabei kommt er bisher auf 131 Einsätze. In der 1. Bundesliga kam er zum ersten Mal 2004 zum Einsatz und leitete bis heute 318 Spiele im Oberhaus. Der 1,85 m große Brych ist zudem seit 2007 FIFA-Schiedsrichter und gilt als einer der besten und erfahrensten Schiedsrichter in Deutschland.

Auch auf internationaler Bühne konnte Brych schon mit Leistung überzeugen. Zu seiner Vita gehören Endspiele in der Europa League, Champions League um im DFB-Pokal. Er leitete seit 2007 100 Spiele auf europäischem Top-Niveau und wurde fünfmal zum Schiedsrichter des Jahres in Deutschland und einmal zum Weltschiedsrichter des Jahres gewählt.

Relegation 2022 Hinspiel: Felix Brych und das Gespann bei FCK gegen Dynamo Dresden

