Am heutigen Dienstag, den 24.05.2022, empfängt Dynamo Dresden im Rückspiel der Relegation um die 2. Bundesliga den 1. FC Kaiserslautern. Schafft Dynamo den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga oder feiert Kaiserslautern die Rückkehr ins Fußball-Unterhaus? Das Hinspiel auf dem Betzenberg endete 0:0. Diese Partie war ein Duell auf Augenhöhe und eine ähnliche Spannung wird für das heutige Rückspiel erwartet. Womöglich entscheidet die bessere Tagesform über Klassenerhalt oder Aufstieg der jeweiligen Mannschaft.

Welcher Sender überträgt das Relegationsspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern live im Free-TV ?

überträgt das Relegationsspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern live im ? Wo gibt es einen kostenlosen Live-Stream zu dieser Partie?

Relegation 2022 – Dresden vs. FCK Übertragung heute: Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Rückspiel der Relegation um die 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern findet am Dienstag, den 24.05.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 20:30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Das Stadion wird restlos ausverkauft sein. Es bietet Platz für 32.000 Zuschauer. Darunter werden auch knapp 3.000 Anhänger des 1.FCK sein.

Alle Infos zum Relegations-Rückspiel im Überblick:

Teams : Dynamo Dresden, 1. FC Kaiserslautern

: Dynamo Dresden, 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb : 2. Bundesliga-Relegation 2022, Rückspiel

: 2. Bundesliga-Relegation 2022, Rückspiel Datum und Uhrzeit : 24.05.2022, 20:30 Uhr

: 24.05.2022, 20:30 Uhr Stadion/Spielort : Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden

: Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden Zuschauer: 32.000

Der 1. FC Kaiserslautern möchte den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen, doch Dynamo Dresden möchte das verhindern und den Klassenerhalt feiern. Das Hinspiel auf dem Betztenberg endete mit 0:0.

© Foto: Uwe Anspach/dpa

Dynamo Dresden vs. FCK heute live: Welcher Sender überträgt das Rückspiel im Free-TV?

live im Free-TV übertragen. Sat.1 wird diese Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Übertragungsbeginn ist um 19:30 Uhr. Moderator Gute Nachrichten für alle Fans. Das Relegations-Rückspiel zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Kaiserslautern wirdübertragen.wird diese Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Übertragungsbeginn ist um. Moderator Matthias Opdenhövel wird durch die Vorberichterstattung leiten. Das Spiel wird kommentiert von Wolff-Christoph Fuss,

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern: So seht ihr das Spiel im Livestream

Es wird einen kostenlosen Live-Stream für diese Partie geben. Auf der Webseite „ran.de“ wird für alle Fans ein kostenloser Live-Stream zur Verfügung gestellt. Übertragungsbeginn ist auch hier um 19:30 Uhr. Auf Sky kann das Spiel zwischen Dresden und Kaiserslautern zudem kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga-Relegation 2022 am 24.05.2022 um 20:30 Uhr:

Free-TV : SAT 1

: SAT 1 Pay-TV : Sky Sport

: Sky Sport Livestream: ran.de, SkyTicket, SkyGo

Verletzungsschock bei Dresden vor dem Relegations-Rückspiel

Nachdem Mittelfeldspieler Paul Will schon während der Partie im Hinspiel mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste, bangen die Dresdener nun um den nächsten Mittelfeldspieler in ihren Reihen. Michael Akoto hat sich in dem sehr kampfbetonten Hinspiel eine Fußverletzung zugezogen. Zuletzt spielten diese beiden Akteure zusammen im defensiven Mittelfeld. Jedoch ist der Einsatz von Paul Will beim heutigen Rückspiel nicht ausgeschlossen.