Der FC Bayern München spielt heute im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League gegen Manchester City. Für die Bayern wird es im Duell mit den Engländern darum gehen, sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu verschaffen. Wer ist der Schiedsrichter dieser spannenden Partie der beiden Spitzenmannschaften in der K.-o.-Runde?

Dieser Schiedsrichter pfeift FC Bayern gegen Man City in der CL

Das Schiedsrichtergespann beim Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League zwischen dem FC Bayern München und Man City in der Übersicht:

Schiedsrichter : Jesus Gil Manzano (Spanien)

: Jesus Gil Manzano (Spanien) Assistenten: Barbero Sevilla, Diego (Spanien)

Nevado Rodriguez, Angel (Spanien)

Vierter Offizieller : Munuera Montero, Jose Luis (Spanien)

: Munuera Montero, Jose Luis (Spanien) Video-Assistent : Martinez Munuera, Juan (Spanien)

: Martinez Munuera, Juan (Spanien) VAR-Assistent: Hernandez Hernandez, Alejandro José (Spanien)

Jesus Gil Manzano: Hat er Champions League-Erfahrung?

Manzano wird das Viertelfinal-Hinspiel des FC Bayern München als Unparteiischer leiten. Der Spanier hatte in der laufenden Königsklassen-Saison mit deutscher Beteiligung bereits das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Chelsea gepfiffen. Das Spiel gewann der BVB mit 1:0. Zudem leitete er das Gruppenspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Olympique Marseille, welches mit 2:1 endete. Manzano pfiff in dieser Spielzeit bereits vier Champions-League-Partien, in welchen er insgesamt 23 gelbe Karten verteilte.

