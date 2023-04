Der FC Bayern München trifft am heutigen Dienstag in der UEFA Champions League auswärts auf Manchester City. Das Duell im Viertelfinale zwischen den Bayern und dem Starensemble um Trainer Pep Guardiola verspricht Spannung pur. Die Bilanz der beiden Teams in der Champions League ist ausgeglichen. In bisher sechs Partien der beiden Spitzenmannschaften gab es noch kein Unentschieden. Dreimal ging der FCB als Sieger vom Platz, dreimal die Citizens. Und heute?

Hier bekommt ihr alle Informationen zur Übertragung Manchester City gegen FC Bayern München.

Manchester City gegen FC Bayern München – Champions League: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel im Viertelfinale der Champions League zwischen Manchester City und dem FC Bayern München findet am Dienstag, den 11.04.2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 21:00 Uhr im Etihad Stadium in Manchester. Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen.

Alle Informationen zur Partie im Überblick:

Teams : Manchester City, FC Bayern München

: Manchester City, FC Bayern München Wettbewerb : UEFA Champions League 2022/23, Viertelfinale, Hinspiel

: UEFA Champions League 2022/23, Viertelfinale, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 11.04.2023, 21:00 Uhr

: 11.04.2023, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Etihad Stadium, Manchester

: Etihad Stadium, Manchester Schiedsrichter: Jesus Gil Manzono (Spanien)

Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland hat in dieser Champions League-Saison bereits zehn Tore erzielt – und das in nur sechs Spielen.

© Foto: Oli Scarff/afp

Man City vs. Bayern München live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich hinsichtlich des Auswärtsspiels des FC Bayern heute in der Champions League, ob es für das Viertelfinale gegen Man City eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Doch die schlechte Nachricht lautet: Das Spiel zwischen dem FCB und Manchester City wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Champions League teilen sich diese Saison DAZN und Amazon Prime.

DAZN oder Amazon Prime – Wer überträgt Man City - FC Bayern im Stream?

Für das Champions League-Spiel des FCB gegen Manchester City wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Amazon Prime Video zeigt das Spiel im kostenpflichtigen Livestream. Das Spiel wird kommentiert von Jonas Friedrich und dem Experten Benedikt Höwedes.

Alle Informationen zur Übertragung Manchester City gegen FC Bayern am 11.04.2023 um 21:00 Uhr:

Free-TV : –

: – Pay-TV : -

: - Livestream: Amazon Prime Video

So seht ihr die Zusammenfassung von Man City gegen FC Bayern

Die Fans, die sich kein Pay-TV leisten wollen oder können, schauen hierzulande in die Röhre, da das ZDF beim bisher letzten Wettbieten mit dem Internet-Handelsgiganten Amazon keine Chance hatte. Was ohne Zusatzkosten bleibt, ist eine Highlight-Sendung am späten Mittwochabend. Alles Wissenswerte zu den Spielen in der europäischen Königsklasse präsentiert „sportstudio UEFA Champions League“ am Mittwoch, 15. Februar 2023, ab 23:00 Uhr im ZDF – mit allen Toren, Highlights und Interviews. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt durch die Sendung.

