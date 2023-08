Der „FilmMittwoch im Ersten“ wird am 30.08.2023 heiß! In dem Erotikdrama „Sag mir nichts“ geht es um Lena und Martin, die sich auf eine Affäre einlassen. Was anfänglich nur ein lockerer Spaß sein sollte, entwickelt sich schnell zu einer erotischen Reise.

Worum geht es? Wer spielt mit? Alle Infos rund um Ausstrahlung, Handlung und Besetzung findet ihr hier auf einen Blick.

„Sag mir nichts“: Sendetermine und Sendezeiten

„Sag mir nichts“ ist ein Fernsehfilm aus dem Jahr 2016. Sieben Jahre später wird das Erotikdrama im Rahmen des „FilmMittwoch im Ersten“ erneut ausgestrahlt.

Die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Mittwoch, 30.08.2023, um 20:15 Uhr

Donnerstag, 31.08.2023, um 00:25 Uhr

Gibt es „Sag mir nichts“ in der Mediathek?

Wer den Film im Fernsehen trotzdem verpasst hat oder sich „Sag mir nichts“ im Nachhinein nochmal ansehen möchte, sollte Glück haben: Normalerweise sind die Highlights des „FilmMittwoch im Ersten“ in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort kann man sich das Drama kostenlos ansehen, so oft man möchte.

Worum geht es in „Sag mir nichts“?

Lena ist in einer glücklichen Beziehung, doch als sie eines Tages einen fremden Mann in der Straßenbahn trifft, spürt sie eine starke Anziehung. Ihm, Martin, geht es genauso. Die beiden lassen sich auf einen Seitensprung ein. Keiner denkt, dass die Affäre eine Auswirkung auf ihre jeweilige Ehe hat. Doch das Abenteuer zwischen Lena und Martin spitzt sich zu. Sie leben ihre erotischsten Fantasien und sexuellen Sehnsüchte gemeinsam aus. Sollen sie ihr altes Leben beenden und einen Neuanfang starten? Sie haben jedoch Angst, dass die Banalität des Liebesalltags erneut zuschlagen wird.

Lena (Ursina Lardi) und Martins (Ronald Zehrfeld) Seitensprung sollte eine enmalige Sache sein, doch die Anziehung zwischen den beiden ist stärker als die Vernunft.

© Foto: SWR/Julia von Vietinghoff

Die Besetzung von „Sag mir nichts“ im Überblick

Die Hauptrollen übernehmen Ursina Lardi und Ronald Zehrfeld. Wer die weiteren Schauspieler im Cast sind, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Lena – Ursina Lardi

Martin – Ronald Zehrfeld

Solveig – Sarah Hostettler

Bodo – Roeland Wiesnekker

Susanna – Lea van Acken

Julia – Lilly Marie Tschörtner

Ernst – Andreas Leupold

Gabriele – Gudrun Gabriel

Doris Mannkopf – Karin Neuhäuser

Weinreich – Matthias Dittmer

Griebel – Attila Borlan

Wann und wo wurde „Sag mir nichts“ gedreht?

Neugierige Fans fragen sich, wo und wann ihr Lieblingsfilm gedreht wurde. Da „Sag mir nichts“ im Jahr 2016 erstausgestrahlt wurde, liegen die Dreharbeiten auch schon einige Zeit zurück. Der Film wurde vom 13.08.2015 bis zum 15.09.2015 in Mannheim, Ludwigshafen und Berlin gedreht. Auch das Café Prag wurde zum Drehort. Um den Winter zu simulieren, wurden Schneemaschinen eingesetzt.