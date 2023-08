Am 25. August 2023 entführt der „Freitag im Ersten“ die Zuschauer wieder nach Rügen. Der Sender wiederholt dann eine Episode der beliebten Filmreihe „Praxis mit Meerblick“. In „Herzklopfen“ lernt die Ärztin Nora eine starke Patientin kennen: Yvette betreibt trotz ihrer Morbus-Fabry-Erkrankung ein Hotel. Aus medizinischer Sicht müsste Nora ihr nachdrücklich raten, sich sofort aus dem Familienbetrieb zurückzuziehen. Sie weiß jedoch aus eigener Erfahrung, dass unvernünftig erscheinender Kampfgeist auch ungeahnte Kräfte mobilisieren kann...

Gibt es die Folge in der ARD-Mediathek? Worum geht es genau? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Praxis mit Meerblick – Herzklopfen“: Sendetermine und Sendezeit

Das Erste wiederholt die zehnte Episode, die 2021 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, am 25.08.2023 im Rahmen des „Freitag im Ersten“ zur Primetime um 20:15 Uhr. Anschließend wird die Folge noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Freitag, 25.08.2023, um 20:15 Uhr

Samstag, 26.08.2023, um 01:25 Uhr

Gibt es „Praxis mit Meerblick – Herzklopfen“ als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis die Folge in der Ausstrahlung zu sehen ist, hat Glück: Für „Praxis mit Meerblick – Herzklopfen“ gilt online first. Die Episode ist dementsprechend bereits vor der Ausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr sie auch im Nachhinein einige Monate als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Praxis mit Meerblick – Herzklopfen“

Keine Versprechungen, keine Verpflichtungen und mit Liebe zubereitete Mahlzeiten auf der Jacht – Rügen-Ärztin Nora Kaminski genießt ihre „Bratkartoffelaffäre“ mit Ex-Mann Peer. Das Risiko, dass der Lebemann sie ein zweites Mal sitzen lassen könnte, möchte die selbstbewusste Praxisinhaberin auf keinen Fall eingehen. Sohn Kai weiß trotz höchster Diskretion von dem Revival seiner Eltern. Der angehende Jurist mit Bestnoten ringt mit eigenen Beziehungsproblemen. Seine schwangere Freundin Mandy zieht aus Sorge, Kais Karriere im Weg zu stehen, plötzlich die Reißleine! So leicht gibt er aber nicht auf.

Eine starke Frau lernt Nora als Patientin kennen: Yvette Schewe betreibt trotz ihrer Morbus-Fabry-Erkrankung ein Hotel. Aus medizinischer Sicht müsste Nora der 33-Jährigen nachdrücklich raten, sich sofort aus dem Familienbetrieb zurückzuziehen und zu schonen. Die Ärztin weiß jedoch aus eigener Erfahrung, dass unvernünftig erscheinender Kampfgeist auch ungeahnte Kräfte mobilisieren kann. Erst als ihr Dr. Maja Pirsich und Praxiskollege Dr. Stresow massiv ins Gewissen reden, erkennt Nora, wie sie ihrer beeindruckenden Patientin am besten helfen kann.

Nora (Tanja Wedhorn, l.) und ihr Kollege Lars (Bo Hansen) eilen der an Morbus-Fabry erkrankten Yvette (Lucie Heinze) zur Hilfe.

© Foto: ARD Degeto/Boris Laewen

Die Besetzung von „Praxis mit Meerblick – Herzklopfen“ im Überblick

Die deutsche Schauspielerin Tanja Wedhorn übernimmt seit Beginn der Serie im Jahr 2017 die Hauptrolle der Ärztin Nora Kaminski. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Praxis mit Meerblick – Herzklopfen“? Die Besetzung vom 25.08.2023 im Überblick:

Rolle – Darsteller

Nora Kaminski – Tanja Wedhorn

Dr. Hannes Stresow – Benjamin Grüter

Peer Kaminski – Dirk Borchardt

Dr. Heckmann – Patrick Heyn

Dr. Maja Pirsich – Anne Werner

Schwester Mandy – Morgane Ferru

Kai Kaminski – Lukas Zumbrock

Michael Kubatsky – Michael Kind

Roswitha Wing – Petra Kelling

Yvette Schewe – Lucie Heinze

Elmar Schewe – Sebastian Schwarz

Tamara Klink – Maike Jüttendonk

Roger Klink – Florian Schmidtke

Jana Bug – Anne Weinknecht

Lars Hinrichs – Bo Hansen

Milena Novak – Maria M. Wardzinska

Emma Witt – Mira Elisa Goeres

Wo wurde „Praxis mit Meerblick – Herzklopfen“ gedreht?

Die ARD-Serie „Praxis mit Meerblick“ ist vor allem für die traumhaften Kulissen Rügens bekannt. Weiße Kreidefelsen, kilometerlange Strände und dunkle Wälder prägen seit zahlreichen Jahren das Setting der Episoden. Und auch in der Folgen „Herzklopfen“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Gedreht wurde überwiegend in Sassnitz, Lohme, Prora und Ralswiek auf Rügen und in Berlin.