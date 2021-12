Die 1. Bundesliga hat sich in die kurze Winterpause verabschiedet. Diese fällt in dieser Saison kurz aus. Viele Fans fragen sich, wann es wieder los geht und die Bundesliga in die Rückrunde startet. Hier findet ihr die Ansetzungen der Partien am 1. Spieltag sowie Termine der Trainingsauftakte und Transfernews der Vereine in der Übersicht.

Die Bundesliga startet bereits am 07. Januar 2022 mit dem 18. Spieltag in die Rückrunde der Saison. Das sind die Begegnungen des Spieltags.

Start der 1. Bundesliga Rückrunde 2022: Das ist der Spielplan des 18. Spieltags

Die Rückrunde der Bundesliga startet 2022 mit dem Freitagsspiel des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist der Spieltag in der Übersicht:

07.01.2022, 20:30 Uhr

FC Bayern München - Borussia Möchengladbach

08.01.2022, 15:30 Uhr

RB Leipzig - FSV Mainz 05

Bayer 04 Leverkusen - FC Union Berlin

SC Freiburg - Arminia Bielefeld

TSG Hoffenheim - FC Augsburg

SpVgg Greuther Fürth - VfB Stuttgart

08.01.2022, 18:30 Uhr

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

09.01.2022, 15:30 Uhr

Hertha BSC Berlin - 1. FC Köln

09.01.2022, 17:30 Uhr

VfL Bochum - VfL Wolfsburg

Rückrunde 2022: Das sind die Trainingsauftakte von FC Bayern, Borussia Dortmund und Co.

Die beiden Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth und VfL Bochum legen direkt nach Weihnachten am 27. Dezember mit dem Training für den Rückrundenstart in der los. Spitzenreiter FC Bayern München gönnt seinen Stars immerhin eine Pause bis zum 2. Januar. Die Trainingsauftakte in der Übersicht:

FC Bayern München: 2. Januar

Borussia Dortmund: 3. Januar Tests/4. Januar

SC Freiburg: 2. Januar

Bayer Leverkusen: 29. Dezember

TSG Hoffenheim: 2. Januar

Eintracht Frankfurt: 30. Dezember

FC Union Berlin: 1. Januar

1. FC Köln: 2. Januar

1. FSV Mainz 05: 3. Januar

RB Leipzig: 2. Januar Tests/ 3. Januar

Hertha BSC: 29. Dezember

VfL Bochum: 27. Dezember

VfL Wolfsburg: 29. Dezember

Borussia Mönchengladbach: 29. Dezember

FC Augsburg: 29. Dezember

VfB Stuttgart: 30. Dezember

Arminia Bielefeld: 28. Dezember

SpVgg Greuther Fürth: 27. Dezember

Zweiter RB Leipzig-Profi beim Afrika-Cup: Auch Haidara fehlt beim Rückrundenauftakt

RB Leipzig muss zu Beginn der Rückrunde auf einen weiteren Spieler verzichten. Nach Ilaix Moriba (Guinea) ist auch Amadou Haidara (Mali) für den Afrika-Cup vom 9. Januar bis 6. Februar in Kamerun nominiert worden. „Für ihn liegt ebenfalls eine Einladung vor. Und es besteht Abstellungspflicht. Damit müssen wir leben und nach Lösungen suchen“, sagte Trainer Domenico Tedesco der „Bild“. Damit stehen RB bereits drei Mittelfeldspieler weniger zur Verfügung, da Emil Forsberg lange verletzt ausfällt.

Arminia Bielefeld verpflichtet Gonzalo Castro

Arminia Bielefeld hat Gonzalo Castro verpflichtet und sich damit für den Abstiegskampf mit reichlich Erfahrung verstärkt. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison plus Option. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gonzalo unserem Kader sehr viel Erstliga-Erfahrung zuführen können. Er hat seit mehr als 15 Jahren in der Bundesliga und in internationalen Wettbewerben seine unbestrittenen Qualitäten auf und außerhalb des Platzes bewiesen und war auf seinen Stationen stets eine wichtige Führungsfigur", sagte Arminia-Geschäftsführer Samir Arabi.

