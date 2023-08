Wer auf Romantik steht, kann sich freuen: Denn mit „Royal Blue“ – auch bekannt als „Rot, Weiß und Königlich Blau“ – ist auf Amazon Prime Video jetzt eine Buchverfilmung fürs Herz erschienen. In der romantischen Komödie geht es um Alex Claremont-Diaz, den Sohn der US-Präsidentin, und den britischen Prinzen Henry. Eigentlich können sich die beiden nicht leiden. Doch nachdem sie Zeit miteinander verbringen müssen, entwickeln sich ungeahnte Gefühle...

Hier bekommt ihr einen Überblick über das Startdatum, den Cast und alles weitere Wichtige zu „Royal Blue“.

Ab wann ist „Royal Blue“ auf Prime Video verfügbar?

„Royal Blue“ sorgt ab Mitte August für romantische Unterhaltung auf Prime Video. Als konkretes Startdatum hatte der Streamingdienst Freitag, 11.08.2023, angekündigt. Neuerscheinungen gehen für gewöhnlich in den frühen Morgenstunden online.

Darum geht es in „Royal Blue“

In „Royal Blue“ geht es um zwei junge Männer, die nichts füreinander übrig haben außer Verachtung. Auf der einen Seite steht der Sohn der Präsidentin der Vereinigten Staaten, Alex Claremont-Diaz. Auf der anderen Seite geht es um den britischen Prinzen Henry. Generell haben sie viel gemeinsam: gutes Aussehen, Charme und großen Einfluss. Trotzdem verachten sie sich. Eigentlich interessiert das auch niemanden, da die beiden schließlich tausende Kilometer voneinander getrennt leben. Auf einer royalen Veranstaltung kommt es jedoch zu einem öffentlichen Streit. Als die Auseinandersetzung von den Medien aufgegriffen wird, könnte das die Beziehung zwischen Großbritannien und den USA verschlechtern. Um dem entgegenzugehen, zwingen die Familien und ihre Berater die beiden Männer zu einem öffentlichen „Waffenstillstand“. Ganz langsam beginnt die eiserne Feindschaft von Alex und Henry aufzutauen. Dabei entsteht nicht nur eine zaghafte Freundschaft, sondern tiefe Gefühle, mit denen niemand gerechnet hätte...

Präsidenten-Sohn Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez, r.) und Prinz Henry (Nicholas Galitzine) verachten sich. Nachdem es bei einer öffentlichen Veranstaltung zum Streit kommt, müssen sie sich jedoch zum Schein vertragen.

© Foto: Amazon Content Services LLC

Das ist der Trailer zu „Royal Blue“

Rund einen Monat vor dem Erscheinen von „Royal Blue“ hat Prime Video den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Empfohlener Inhalt der Redaktion An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Youtube, der den Artikel ergänzt. Sie können sich diesen mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihnen externe Inhalte von Youtube angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden.

Wer ist im Cast von „Royal Blue“?

Im Cast der Serie sind einige bekannte Schauspieler. Darunter ist auch Uma Thurman, die bereits für mehrere Golden Globe Awards nominiert war und zahlreiche weitere Preise gewonnen hat. Welche Darsteller an ihrer Seite spielen, seht ihr in der Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Alex Claremont-Diaz – Taylor Zakhar Perez

Prinz Henry – Nicholas Galitzine

Ellen Claremont – Uma Thurman

König – Stephen Fry

Zahra Bankston – Sarah Shahi

Nora Holleran – Rachel Hilson

Prinzessin Bea – Ellie Bamber

Percy Okonjo – Malcolm Atobrah

Auf diesem Roman basiert der Film

„Royal Blue“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Casey McQuiston. Der LGBT-Liebesroman erhielt generell eher positive Kritiken. Im Juni 2019 wurde er in die New York Times Bestsellerliste aufgenommen. Der Roman gewann bereits den Alex Award 2020 und den Goodreads Choice Awards für Best Romance und Best Debut 2019. Die Netflix-Serie „Young Royals“ wird häufig mit „Royal Blue“ verglichen, da sich die Handlungen ähneln.