Amazon Prime Video die neue „Herr der Ringe“-Serie unter dem Titel „ Für Fantasyfans ist es der Streaming-Höhepunkt des Jahres. Am 2. September startet beidie neue „Herr der Ringe“-Serie unter dem Titel „ Die Ringe der Macht “.

Uhrzeit und Termin : Wann genau startet „Die Ringe der Macht“?

: Wann genau startet „Die Ringe der Macht“? Wann werden die weiteren Folgen ausgestrahlt?

ausgestrahlt? Gibt es schon Folgentitel ?

? Und was ist über die Folgenlänge bekannt?

Hier gibt es alle Infos:

Die neue Serie „Die Ringe der Macht“ hat am Freitag, 2. September 2022 seine weltweite Premiere. Die Fans bekommen dann nicht nur eine, sondern gleich zwei Episoden auf Prime Video zu sehen. Wer diese sehen will, muss entweder am Donnerstag lange aufbleiben oder am Freitag früh aufstehen. Für Mitteleuropa ist die Premiere nämlich auf 3.00 Uhr angesetzt. Das Finale der insgesamt acht Folgen umfassenden ersten Staffel ist für den 14. Oktober geplant.

„Die Ringe der Macht“: Wann werden die weiteren Folgen ausgestrahlt?

Nach der Premiere der Doppelfolge zum Start, soll es auf Prime Video wöchentlich eine neue Folge von „Die Ringe der Macht“ zu sehen geben. Der Ausstrahlungstermin ist immer der Freitage. Zu sehen sein wird die neue Folge in Mitteleuropa dann laut Amazon jeweils ab 6.00 Uhr morgens.

Und das sind die genauen Ausstrahlungsdaten:

2. September, 3.00 Uhr: 1. und 2. Episode

8. September, 6.00 Uhr: 3. Episode

15. September, 6.00 Uhr: 4. Episode

22. September, 6.00 Uhr: 5. Episode

29. September, 6.00 Uhr: 6. Episode

7. Oktober, 6.00 Uhr: 7. Episode

14. Oktober, 6.00 Uhr: 8. Episode

„Die Ringe der Macht“: Gibt es schon Folgentitel?

Die Titel der meisten Episoden sind aktuell noch nicht bekannt. Der Name der allerersten Folge ist „Shadow of the Past“.

Und was ist über die Folgenlänge bekannt?

Die einzelnen Folgen der Serie „Die Ringe der Macht“ sollen jeweils eine Länge von 60 Minuten haben.

Kritik an der neuen „Herr der Ringe“-Serie

