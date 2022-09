Am heutigen Mittwoch, 14.09.2022, ist RB Leipzig zu Gast bei Real Madrid. Der Titelverteidiger aus Madrid startete mit einem Sieg gegen Celtic Glasgow in die diesjährige Champions-League-Saison. Nach dem Trainerwechsel vergangene Woche gewann das Team aus Leipzig in der Bundesliga gegen Dortmund. "Wir reisen jetzt nicht nach Madrid und sagen, dass wir da Angst haben zu verlieren oder unter die Räder zu kommen", sagte Außenverteidiger David Raum. Als "ein Team und eine Einheit" wolle man auftreten, so wie zuletzt am Wochenende gegen Borussia Dortmund: "Dann werden wir sehen, was wir in Madrid holen können."

Wo wird das Spiel zwischen Madrid und Leipzig live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Real Madrid vs. RB Leipzig heute – Champions League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Mittwoch, den 14.09.2022, trifft Real Madrid auf RB Leipzig. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Das Stadion wird ausverkauft sein. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Real Madrid, RB Leipzig

: Real Madrid, RB Leipzig Wettbewerb : 2. Spieltag, Champions-League-Saison 22/23

: 2. Spieltag, Champions-League-Saison 22/23 Datum und Anpfiff : Mittwoch, 14.09.2022, 21:00 Uhr

: Mittwoch, 14.09.2022, 21:00 Uhr Spielort : Estadio Santiago Bernabéu, Madrid

: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid Zuschauer : 81.044

: 81.044 Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)

Karim Benzema wird das Spiel gegen Leipzig aufgrund einer Verletzung verpassen.

© Foto: Lalo R. Villar/dpa

Champions League heute live: Wo läuft das Spiel zwischen Real Madrid und RB Leipzig im TV?

Die Partie zwischen Madrid und Leipzig wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der Champions League in dieser Saison. Über den linearen TV-Sender DAZN 2 können DAZN-Abonnenten die Partie in der Konferenz verfolgen. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 20:30 Uhr. Kommentator ist Uli Hebel mit dem Experten Jonas Hummels. Reporter ist Andres Veredas.

Real Madrid vs. RB Leipzig im kostenlosen Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream wird es für diese Partie ebenfalls nicht geben. Der Streamingdienst DAZN wird dieses Spiel auf seiner Plattform streamen. Der Live-Stream erfordert allerdings kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 2 (Konferenz)

: DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN​

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Wer ist der Schiedsrichter bei Real Madrid gegen Leipzig?

Der Schiedsrichter der Partie zwischen Real Madrid und RB Leipzig ist Maurizio Mariani. Der 40-jährige Italiener ist seit drei Jahren FIFA-Schiedsrichter und leitete 124 Spiele in der Serie A. In diesen Spielen pfiff er 43 Elfmeter und zeigte 44 Platzverweise.