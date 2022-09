Am heutigen Mittwoch, 14.09.2022, steht in Gruppe G das zweite Spiel des BVB in der die Champions League-Gruppenphase an. Borussia Dortmund ist bei Manchester City zu Gast. City gewann sein ersten Gruppenspiel gegen den FC Sevilla mit 4:0. Nach der Niederlage gegen Leipzig am Wochenende ist der BVB in Manchester auf Wiedergutmachung aus. In der Bundesliga liegt die Borussia auf Platz 5, zwei Punkte hinter Tabellenführer Union Berlin. ManCity hingegen empfängt die Dortmunder ausgeruht. Nach dem Tod der Queen wurde der gesamte Spieltag in der Premier League am vergangenen Wochenende abgesagt. Wann das Heimspiel gegen Tottenham nachgeholt wird, ist noch unklar. Kann der BVB mit einem Auswärtssieg heute gegen Manchester City die Wende einleiten?

Wo wird das Spiel zwischen ManCity und dem BVB live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Manchester City vs. Borussia Dortmund heute – Champions League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Heute, Mittwoch den 14.09.2022, trifft Borussia Dortmund im Etihad-Stadium auf Manchester City. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr in Manchester. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Manchester City, Borussia Dortmund

: Manchester City, Borussia Dortmund Wettbewerb : Champions League 2022/23, 2. Spieltag

: Champions League 2022/23, 2. Spieltag Datum und Anpfiff : Mittwoch, 14.09.2022, 21.00 Uhr

: Mittwoch, 14.09.2022, 21.00 Uhr Spielort : Etihad-Stadium, Manchester

: Etihad-Stadium, Manchester Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

Erling Haaland trifft am 2. Spieltag der Champions League Gruppenphase auf seinen Ex-Club Dortmund.

© Foto: dpa

Champions League heute live: Wird Man City vs. BVB im Free-TV übertragen?

Das Spiel zwischen Manchester City und Borussia Dortmund wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte der Champions League teilen sich diese Saison DAZN und Amazon Prime. Fans können das Spiel live und in voller Länge auf DAZN 1 verfolgen. Auf DAZN 2 gibt es das Spiel auch in der Konferenz zu sehen. Moderator der Partie ist Alex Schlüter, Kommentator Jan Platte. Mit Sami Khedira ist zudem ein Weltmeister von 2014 als Experte vor Ort.

Gibt es einen kostenlosen Stream zu Manchester City gegen Borussia Dortmund?

Für das Champions League-Spiel des BVB wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. DAZN zeigt das Spiel im kostenpflichtigen Live-Stream. Kostenlos kann das Spiel lediglich über das BVB-Netradio mitgehört werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : DAZN 1, DAZN 2

: DAZN 1, DAZN 2 Live-Stream:DAZN

Wer ist der Schiedsrichter in der Partie ManCity vs. BVB?

Der Italiener Daniele Orsato wird die Partie leiten. Seti 2010 ist der 47-jährige FIFA-Schiedsrichter und war sowohl bei der EM 2016 als auch bei der WM in Russland als Offizieller aktiv. Deutsche Fußball-Fans kennen ihn möglicherweise aus dem Champions-League-Finale zwischen den Bayern und PSG, welches er 2020 leitete. Ebenfalls in diesem Jahr wurde er zum Welt-Schiedsrichter gekürt.

Erling Haaland: Wiedersehen mit dem BVB

Erling Haaland hat nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City in sechs Premier-League-Spielen zehn Treffer erzielt und bereits diverse Torrekorde gebrochen. 60 Millionen Euro ließ sich der Club aus Manchester die Dienste des jungen Knipsers kosten. Jetzt folgt das schnelle Wiedersehen mit dem Ex-Klub aus Dortmund. Bereits früh in der Transferphase war Topstürmer Haaland vom BVB zu Manchester City gewechselt.

