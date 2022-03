Real Madrid trifft heute, 20.3.2022, auf den großen Rivalen FC Barcelona. Der El Clasico aus La Liga zieht Millionen Fußballfans auf der ganzen Welt in seinen Bann. Die Voraussetzungen vor dem Spiel könnten unterschiedlicher kaum sein. Mit einem Spiel mehr liegt Real Madrid aktuell 15 Punkte vor Barca und führt die Tabelle souverän an.

Wo wird Real Madrid gegen den FC Barcelona heute live übertragen?

Real Madrid - FC Barcelona heute live: Datum, Uhrzeit, Spielort des El Clasico 2022

Das Spiel zwischen Real Madrid und Barcelona findet am Sonntag, den 20.03.2022, um 21:00 Uhr statt. Ausgetragen wird der Clasico im Santiago Bernabéu, der Heimspielstätte von Real Madrid.

Memphis Depay trifft mit dem FC Barcelona heute im El Clasico 2022 auf Real Madrid. Das prestigeträchtig Topspiel in La Liga findet am Sonntag, 20.3.22, um 21:00 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid statt.

Real vs. Barcelona live: Auf welchem Sender läuft El Clasico 2022 heute im TV?

Viele Fußball-Fans stellen sich die Frage, ob der El Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es allerdings leider schlechte Nachrichten: Das Topspiel aus La Liga wird heute nicht im Free-TV übertragen. Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich die Rechte an der spanischen Liga gesichert. Auf dem Pay-TV Sender DAZN 2 kann El Clasico geschaut werden. Dafür ist allerdings ein Abo nötig.

El Clasico 2022 im Stream: So seht ihr Real Madrid gegen Barcelona live

Der El Clasico in La Liga zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona wird nicht im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky überträgt die Partie nicht.

Free-TV: -

Pay-TV: - DAZN 2

Live-Stream: DAZN

El Clasico 2022 auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?

Internationaler Fußball, Champions League, NFL, UFC, Boxen – das Programm bei DAZN ist umfangreich. Doch wie auch bei Netflix, Sky und Co. ist das Angebot der Plattform nicht kostenlos.

DAZN 1 und DAZN 2: Kann man die Fernsehsender via Sky empfangen?

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.