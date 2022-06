Serie „Reacher“ auf Fortsetzung der Serie um den ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher um Staffel 2 bestätigte. Kurz nach dem Erscheinen brach die Staffel 1 derauf Amazon Prime Video sämtliche Rekorde und eroberte Fans und Kritiker gleichermaßen im Sturm. Klar, dass Amazon schon kurz nach dem Release dieum den ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher umbestätigte.

Start - Wann erscheint Staffel 2 von Reacher?

Schon drei Tage nach der Premiere am 4.2.2022 von „Reacher“ am Prime Video verkündete der Streamingdienst, dass es Grünes Licht für Staffel 2 gibt. Die Serie hatte auf Anhieb Rankings der meist geschauten Serien bei Amazon erobert. Kein Wunder: Gibt es doch weltweit eine große Fangemeinde der mittlerweile 26 Bücher von Lee Child über den Ermittler Jack Reacher. Und auch zwei erfolgreiche Kinofilme mit Hollywood-Superstar Tom Cruise in der Hauptrolle haben den Jack Reacher-Stoff bekannt gemacht.

Nun darf also Alan Ritchson für eine Fortsetzung den pensionierten Militärpolizisten spielen. Wann allerdings die Staffel 2 bei Prime Video zu sehen sein wird, ist noch unbekannt. Bislang hat der Streamingdienst kein Erscheinungsdatum bekannt gegeben.

Inhalt von „Reacher“ Staffel 2 - Ist schon etwas über die Handlung bekannt?

Die erste Staffel von „Reacher“ orientiert sich an der Handlung von Lee Childs erstem Reacher-Roman „Killing Floor“ (dt. Titel: Größenwahn). Die Macher der Serie haben aber schon bekannt gegeben, dass sie sich bei der Serie nicht an die chronologische Reihenfolge der Reacher-Bücher halten. Durch Social-Media-Posts von Reacher-Darsteller Alan Ritchson und Co-Star Maria Sten (spielt Frances Neagley) ist aber klar, dass es in Staffel 2 um die Handlung im elften Reacher-Roman „Bad Luck and Trouble“ geht.

In dem Roman wird Reacher von seiner Militärvergangenheit eingeholt. Als ihn seine Ex-Team-Mitglied Frances Neagley kontaktiert, erfährt er von der brutalen Ermordung ihres einstigen Partners Calvin Franz, der erst gefoltert und dann aus einem Helikopter geworfen wurde. Auf der Suche nach dem Rest des früheren Teams müssen Reacher und Neagley feststellen, dass Calvin nicht das einzige Mordopfer war.

„Reacher“ Staffel 2 - Gibt es schon einen Trailer zur Fortsetzung?

Bislang gibt es noch keinen Trailer von Staffel 2 der Serie „Reacher“. Sobald ein erster Einblick verfügbar ist, vermelden wir es hier.

Maria Sten spielt Frances Neagley in "Reacher"

© Foto: Alejandro Douek/Prime Video

Schauspieler - Wer spielt wieder mit in Staffel 2 von Reacher?

Zwei Namen stehen schon fest für die Fortsetzung von Staffel 1 von „Reacher“. Klar schlüpft Muskelberg Alan Ritchson wieder in die Rolle von Jack Reatcher. Und auch ein zweites Gesicht aus Staffel 1 wird in der Fortsetzung wieder eine Rolle spielen: seine Ex-Kollegin bei der Army Frances Neagley. Weitere Rollen und Schauspieler sind bislang nicht bekannt.