Am Freitagabend, den 20.08.2021, empfängt RB Leipzig den VfB Stuttgart. Wiedergutmachung ist bei den Leipzigern angesagt nach der überraschenden Niederlage im 1. Saisonspiel gegen den FSV Mainz 05. Will man mit den Bayern und dem BVB mithalten, ist eine Leistungssteigerung notwendig. Vorallem von Andre Silva, der im Sommer für 23 Millionen aus Frankfurt kam, wird mehr erwartet. Um einen Fehlstart zu verhindern, muss der Vizemeister der vergangenen Saison die Stuttgarter schlagen. Der VfB Stuttgart befindet sich in einer guten Verfassung und hat den Aufsteiger aus Fürth am 1. Spieltag mit 5:1 nach Hause geschickt. „Wir haben eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft gesehen. Es war eine sehr gute Performance und der Sieg auch verdient. Man hat gesehen, dass die Mannschaft als Gruppe funktioniert.“, so VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo.

Leipzig gegen Stuttgart: Datum, Uhrzeit, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 1. Fußball-Bundesliga zwischen Leipzig und Stuttgart findet am Freitag, den 20.08.2021, um 20:30 Uhr statt. In der Red-Bull-Arena sind 23.500 Zuschauer zugelassen (50% Auslastung)

Teams : RB Leipzig, VfB Stuttgart

: RB Leipzig, VfB Stuttgart Wettbewerb : 1. Bundesliga, 2. Spieltag

: 1. Bundesliga, 2. Spieltag Datum und Uhrzeit : 20.08.2021, 20:30 Uhr

: 20.08.2021, 20:30 Uhr Spielort : Red-Bull-Arena, Leipzig

: Red-Bull-Arena, Leipzig zugelassene Zuschauer : 23.500

: 23.500 Schiedsrichter: noch nicht bekannt

Free-TV und Live-Stream: Wer überträgt RB Leipzig gegen VfB Stuttgart?

Das Spiel der 1. Bundesliga zwischen Leipzig und Stuttgart wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich DAZN gesichert. Der Pay-TV Sender Sky wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung Leipzig gege Stuttgart am 20.08.2021 um 20:30 Uhr: