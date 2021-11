Am heutigen Mittwoch, den 03.11.2021, empfängt der RB Leipzig in der UEFA Champions League das starbeschmückte Paris Saint Germain. Mit null Punkten aus drei Spielen stehen die Leipziger mit dem Rücken zur Wand. Nicht nur das Weiterkommen in das Achtelfinale der Königsklasse ist unwahrscheinlich, sondern auch der dritte Platz, gleichbedeutend mit der Europa-League Qualifikation, steht in Gefahr. Das Team von Trainer Jesse Marsch muss vorallem in der Defensive gegen offensivstarke Pariser einen Zahn zulegen. Mit Mbappe, Neymar und Co. müsste dem RB wohl alles gelingen, um etwas zählbares mitnehmen zu können. Der 6-malige Weltfußballer Lionel Messi wird aufgrund von Oberschenkelproblemen und Knieschmerzen nicht auflaufen können.

Wo wird RB Leipzig gegen Paris St. Germain live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung ?

? Alle Infos zum Topspiel in der CL-Gruppenphase.

Champions-League-Gruppenphase – RB Leipzig gegen PSG: Uhrzeit, Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Die Partie in der Champions-League-Gruppenphase zwischen RB Leipzig und PSG findet am Mittwoch, den 03.11.2021, statt. Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Red-Bull-Arena in Leipzig.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : RB Leipzig, Paris St. Germain

: RB Leipzig, Paris St. Germain Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 4. Spieltag

: UEFA Champions League 2021/22, Vorrunde, 4. Spieltag Datum und Uhrzeit : 03.11.2021, 21:00 Uhr

: 03.11.2021, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Red-Bull-Arena, Leipzig

: Red-Bull-Arena, Leipzig Zugelassene Zuschauer : 42.600

: 42.600 Schiedsrichter: Andreas Ekberg (Schweden)

RB Leipzig – PSG live im TV und Stream: Gibt es heute eine Übertragung im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Paris St. Germain wird nicht im kostenlos-empfangbaren Fernsehen übertragen. Auch einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Partie hat DAZN.

Somit schauen sowohl Sky-Kunden, als auch Amazon Prime-Abonnenten am Mittwochabend in die Röhre.

Alle Infos zur Übertragung RB Leipzig vs. Paris St. Germain am 03.11.2021 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 2

DAZN 1 und DAZN 2: So empfangt ihr die Fernsehsender via Sky

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen