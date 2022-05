RB Leipzig am heutigen Sonntag der nächste Feiertag. Die Mannschaft kehrt nach ihrem Nach einer durchfeierten Nacht erwartet die Fans vonam heutigen Sonntag der nächste Feiertag. Die Mannschaft kehrt nach ihrem Sieg im Finale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg nach Leipzig zurück.

Wann findet die Feier am Rathaus und auf der Festwiese in Leipzig statt?

in Leipzig statt? Welche Route fährt der Autokorso von RB Leipzig?

fährt der von RB Leipzig? Anfahrt und Parken an der Festwiese bei der Red Bull-Arena

und an der Festwiese bei der Red Bull-Arena Wird der Empfang von RB Leipzig heute live im TV übertragen?

Abfahrt und Route des RB Leipzig Autokorso heute

Leipzig befindet sich heute im Ausnahmezustand. Nach dem Sieg vom RB im Elfmeterschießen im DFB-Pokalfinale gegen den SC Freiburg plant RB für diesen Sonntag eine Siegerparty. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt im Alten Rathaus um 14.00 Uhr fährt der Pokalsieger mit einem offenen Truck ab 14.45 Uhr durch die Stadt zur Festwiese vor der Red Bull-Arena. Ab circa 15.00 Uhr fährt die Mannschaft vom Markt aus mit dem Pokalsieger-Truck durch Leipzig. Über den Dittrichring und Goerdelerring geht es auf die Jahnallee und ab zur Festwiese.

Wann genau findet die Feier am Rathaus und auf der Festwiese in Leipzig statt?

Auf der Festwiese vor der Red Bull-Arena soll dann gegen 16.00 Uhr die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte mit den RB-Anhängern gefeiert werden. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco hatte sich nach der schlechtesten Hinrunde der Clubhistorie im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga noch für die Champions League qualifiziert, stand zuvor im Halbfinale der Europa League und holte am Samstagabend im Berliner Olympiastadion mit dem Sieg im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg den ersten Titel in der erst 13-jährigen Vereinsgeschichte.

Die Leipziger Mannschaft jubelt nach dem gewonnen Spiel mit dem DFB-Pokal den Emil Forsberg in die Höhe hebt. Heute am Sonntag findet auf der Festwiese bei der Red Bull-Arena die Feier der Mannschaft mit den Fans statt.

© Foto: Jan Woitas/dpa

Anfahrt und Parken an der Festwiese von RB Leipzig heute

Rund um die Festwiese gibt es keine Parkplätze. Durch ein Handballspiel und die Kleinmesse stehen auch keine Parkflächen an der Quarterback Immobilien Arena und am Cottaweg zur Verfügung. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist möglich. Es werden jedoch keine Sonderfahrten angeboten. Auf der Strecke des Autokorso kann es zu Einschränkungen im Bus- und Straßenbahnverkehr kommen. DerEinlass zur Festwiese erfolgt über den Zugang an der Jahnallee (P5).

RB Leipzig-Party heute: Der Zeitplan

ab 14.00 Uhr : Altes Rathaus am Markt Eintrag ins Goldene Buch

ab ca. 14.30 Uhr : Autokorso durch die Stadt vom Markt zur Festwiese

ab ca. 16.00 Uhr : Party auf der Festwiese (Einlassbeginn: ab 14.00 Uhr, Start Vorprogramm: 14.30 Uhr)

Wird der Empfang von RB Leipzig heute live im TV und Stream übertragen?

Stand Sonntagmorgen 11:15 Uhr sind keine Übertragungen der Feierlichkeiten im TV oder Live-Stream geplant. Der Verein informiert über die sozialen Medien über die Party und wird sicher Bilder und Videos veröffentlichen.