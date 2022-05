Das diesjährige DFB-Pokal-Finale findet ohne die beiden großen Topklubs FC Bayern München und Borussia Dortmund statt. Am heutigen Samstag, den 21.05.2022, stehen sich der SC Freiburg und RB Leipzig gegenüber. Leipzig steht zum dritten Mal im Endspiel, die Breisgauer feiern ihr Debüt im Finale des DFB-Pokals. Welcher dieser beiden Teams wird der Nachfolger von Borussia Dortmund und holt sich den Pokal in Berlin? Im Halbfinale schalteten die Freiburger den Hamburger SV aus, die Leipziger gewann ihr Halbfinale gegen Union Berlin mit 2:1.

Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV ?

? DAZN, Amazon Prime, Sky: Wo wird das Finale heute live im TV und Stream übertragen?

Alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokal-Finale 2022 zwischen Freiburg und Leipzig im Überblick.

DFB-Pokal-Finale 2022 – SC Freiburg gegen RB Leipzig: Uhrzeit, Anpfiff, Zuschauer

Im heutigen Endspiel des DFB-Pokals 2022 treffen der SC Freiburg und RB Leipzig aufeinander. Die Partie findet am Samstag, 21.05.2022, im Olympiastadion in Berlin statt. Angepfiffen wird das Spiel um 20:00 Uhr. Schiedsrichter in dieser Begegnung wird Marco Fritz sein. Den beiden Teams werden jeweils 26.328 Tickets für diese Partie zugewiesen. Insgesamt wird das Stadion mit 74.475 Zuschauern ausverkauft sein. Eine Übertragung der Partie gibt es sowohl im Internet, als auch im Pay-TV.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : SC Freiburg, RB Leipzig

: SC Freiburg, RB Leipzig Wettbewerb : DFB-Pokal 2021/22, Finale

: DFB-Pokal 2021/22, Finale Datum und Uhrzeit : 21.05.2022, 20 Uhr

: 21.05.2022, 20 Uhr Stadion/Spielort : Olympiastadion, Berlin

: Olympiastadion, Berlin Schiedsrichter: Marco Fritz (Deutschland)

Christian Streich möchte mit seinem SC Freiburg den ersten DFB-Pokalsieg in der Vereinsgeschichte feiern. Für die Breisgauer wäre es die Krönung einer tollen Saison.

© Foto: Tom Weller/dpa

Freiburg gegen Leipzig heute im Free-TV: Welcher Sender zeigt das Finale des DFB-Pokals live?

live im Free-TV übertragen. Der Sender ARD überträgt das Finale live. Die Übertragung beginnt um 19:00 Uhr. Moderatorin Bastian Schweinsteiger wird als Experte zur Seite stehen und kommentiert wird das Spiel von Gerd Gottlob. Auch der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Endspiel live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt hier auch um 19:00 Uhr. Fußball-Fans fragen sich, ob diese Partie im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es eine erfreuliche Nachricht für alle Fans. Das DFB-Pokal-Finale 2022 wird. Der Senderüberträgt das Finale live. Die Übertragung beginnt um 19:00 Uhr. Moderatorin Jessy Wellmer wird durch die Übertragung begleiten.wird als Experte zur Seite stehen und kommentiert wird das Spiel von Gerd Gottlob. Auch der Pay-TV-Senderüberträgt das Endspiel live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt hier auch um 19:00 Uhr.

DFB-Pokal-Finale live: Wo wird Freiburg gegen Leipzig im Stream übertragen?

Für das Finale des DFB-Pokals 2022 zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig gibt es einen kostenlosen Live-Stream. Der Sender ARD stellt für alle Fans einen Live-Stream zur Verfügung. Auch hier startet die Übertragung um 19:00 Uhr. Die Finale kann auch bei dem Pay-TV Sender Sky gestreamt werden. Der Livestream ist allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung im Überlick:

Free-TV: ARD

ARD Pay-TV: Sky Sport

Sky Sport Live-Stream: Das Erste.de, SkyTicket, SkyGo

Darum gibt es keinen Fanschal vom SC Freiburg und RB Leipzig

Für gewöhnlich gibt es zu einem Finale oder wichtigen Spielen einen Fanschal, wo die Wappen beider Teams darauf abgebildet sind. Für das diesjährige Finale des DFB-Pokals aber nicht. Die Breisgauer haben sich strikt dagegen positioniert, gemeinsam mit dem Gegner aus Leipzig auf einem Textilstück abgebildet zu sein. Der Grund dafür ist, dass RB Leipzig in Freiburg nicht sehr viel Sympathie genießt. Geschäftsführer von RB, Oliver Mintzlaff kritisiere dieses Vorhaben und sagte folgendes: „Sie haben vielleicht nicht den Anspruch, dass man Dinge auch mal anders und neu starten kann. Wir haben für uns ein anderes Modell gewählt, wir müssen uns für nichts rechtfertigen.“

