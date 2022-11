Im Frühjahr 2023 werden zum zweiten Mal acht prominente Ex-Paare gemeinsam in eine Villa ziehen, um der Liebe eine weitere Chance zu geben. Von Reality-Stars über Profi-Fußballer bis hin zu Sängern – eine bunte Mischung nimmt an Staffel 2 von „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ teil. Aktuell laufen noch die Dreharbeiten der Reality-Show. Wir beantworten jetzt schon folgende Fragen:

Wann startet die Show?

Wann werden die Folgen auf RTL Plus veröffentlicht?

veröffentlicht? Ist Staffel 2 im Free-TV zu sehen?

Alle Infos von Sendeterminen über Stream bis Drehort von „Prominent getrennt“ 2023 findet ihr in diesem Artikel.

„Prominent getrennt“ 2023: Start und Sendetermine auf RTL Plus

Vor kurzem begannen erst die Dreharbeiten von „Prominent getrennt“ Staffel 2. Wann genau die Show ausgestrahlt wird, steht deshalb noch nicht fest. RTL hat jedoch angekündigt, dass die Folgen im Frühjahr 2023 auf RTL Plus veröffentlicht werden.

Auch wie viele Folgen Staffel 2 umfassen wird, ist noch nicht klar. Vermutlich wird der Sender sich jedoch an der ersten Staffel orientieren. Diese bestand aus acht Folgen.

„Prominent getrennt“: Kommt Staffel 2 auf RTL?

Es gibt noch keine Angaben dazu, ob „Prominent getrennt“ im Free-TV zu sehen sein wird. Die Staffel im Vorjahr wurde ab Folge 5 in das Nachtprogramm verschoben. Man kann deshalb wohl davon ausgehen, dass RTL die Show 2023 nur beim Streamingdienst veröffentlicht.

Sobald es Neuigkeiten zu Sendeterminen und Sendezeit auf RTL gibt, ergänzen wir diese Infos hier.

Das ist das Konzept von „Prominent getrennt“ 2023

Das Konzept der Sendung bleibt voraussichtlich gleich: Acht prominente Ex-Paare ziehen gemeinsam in eine Villa und geben der Liebe eine zweite Chance. In „Prominent getrennt“ kommt alles auf den Tisch: Wer hat sich von wem getrennt und warum wurde aus Liebe Hass? Wer war damals wirklich Schuld an der Trennung? Zweisamkeit ist für die Ex-Paare garantiert – ob sie wollen oder nicht. Doch auch ein heißer Flirt mit den anderen Bewohnern der Villa ist möglich.

Am Ende geht es um 100.000 Euro Preisgeld. Um diese wird mit Spielen und Gefühlen gekämpft. Aber auch die Mitbewohner entscheiden, wer bleiben darf und wer gehen muss. Es entsteht ein Nervenkrieg, bei dem nur die Zuschauer wissen, wer fair und wer falsch spielt…

Wo wird „Prominent getrennt“ 2023 gedreht?

Viele Fans der Show fragen sich, wo die „Villa der Verflossenen“ steht. Diese befindet sich in Kapstadt in Südafrika. Dort haben Ende November 2022 die Dreharbeiten für „Prominent getrennt“ Staffel 2 begonnen.

Das sind die Teilnehmer von Staffel 2

Wer ist bei „Prominent getrennt“ 2023 dabei? Alle Teilnehmer-Pärchen, die versuchen wollen, ihre alte Liebe wieder aufleben zu lassen, findet ihr hier im Überblick: