Eine zweite Chance für die Liebe – das funktioniert nicht immer. Dennoch wollen acht prominente Ex-Paare versuchen, ihre gescheiterten Beziehungen aufzuarbeiten. Gemeinsam ziehen sie in die „Villa der Verflossenen“ und nehmen an „Prominent getrennt“ 2023 teil. Neben dem erneuten Aufflammen der Liebe geht es in der RTL-Show auch um 100.000 Euro Preisgeld.

Reality-Stars, Profifußballer, Schauspieler und Sänger – eine bunte Mischung an Promis trifft in der Villa in Südafrika aufeinander. Wer sind die Menschen, die ihren Beziehungen eine zweite Chance geben möchten? Infos und Fotos zu allen Teilnehmer-Paaren der zweiten Staffel von „Prominent getrennt“ findet ihr hier im Überblick.

Die Kandidaten-Paare von „Prominent getrennt“ 2023 im Überblick

Acht prominente Ex-Paare möchten in der RTL-Sendung ihre Beziehung aufzuarbeiten. Hat die Zeit alle Wunden geheilt? Gibt es immer noch Eifersucht und Zwietracht? Die Kandidaten-Paare versuchen, wieder an einem Strang zu ziehen, Vertrauen zueinander zu fassen und gemeinsam zu kämpfen. Wer der Liebe eine weitere Chance geben will, seht ihr hier im Überblick:

Gloria Glumac und Nikola Glumac

Gloria Glumac und Nikola Glumac waren das erste verheiratete Paar, das an „Temptation Island“ teilnahm. Zunächst schien die Beziehung der beiden das verkraftet zu haben, doch im Herbst 2022 kam die Nachricht: Das Ehepaar hat sich getrennt. Damit wollen die beiden sich aber nicht abfinden. Gloria wünscht sich, dass Nikola sein Leben auf die Reihe bekommt und gesteht sich ein, dass er sie bei „Temptation Island“ sehr verletzt hat. Nikola möchte nicht mehr beleidigt werden und hofft deshalb, dass Gloria ihre zickige Art ändern kann. Hat die Ehe Chancen auf ein Comeback?

Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki

Auch die Beziehung zwischen dem Kölner-Profifußballer Jakub Merlan-Jarecki und dem Tattoo-Model Kate Merlan wurde von „Temptation Island VIP“ auf die Probe gestellt. Zunächst sah es gut aus: Das Paar heiratete im Jahr 2021. Doch nicht einmal ein Jahr später scheiterte die Ehe. Können sie sich bei „Prominent getrennt“ versöhnen?

Marlisa Rudzio und Fabio De Pasquale

Mit Marlisa Rudzio und Fabio De Pasquale zieht ein weiteres Paar in die „Villa der Verflossenen“, das den Treuetest bei „Temptation Island“ zwar bestanden hat, sich im Nachhinein jedoch trennte. „Wir waren wie Dick und Doof“, so beschreibt Fabio ihre Beziehung. Marlisa reflektiert, dass ihr Ex sie immer verändern wollte. Mittlerweile hat sie sich verändert und die Influencerin hofft, dass Fabio erkennt: „Sie ist die Frau, die ich mir immer gewünscht habe.“ Doch der gebürtige Italiener macht keine großen Hoffnungen: „Ich kann dieser Person einfach nicht vertrauen.“

Matthias Höhn und Jenefer Riili

Sogar ein Kind ist bei den „Berlin – Tag und Nacht“-Darstellern Matthias Höhn und Jenefer Riili im Spiel. Das Paar trennte sich noch vor der Geburt ihres Sohnes Milan und führte bis 2021 eine On-Off-Beziehung. Durch den mittlerweile vierjährigen Milan stehen sie immer noch in Kontakt. Sie sehen ihn im Wochenwechsel. Gibt es noch eine Chance für die junge Familie?

Gustav Masurek und Karina Wagner

„Bachelor in Paradise“ führte Gustav Masurek und Karina Wagner zusammen. Die Beziehung hielt ganze neun Monate, doch im Mai 2022 beendete Karina die Beziehung nach der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes. Seitdem herrscht Funkstille zwischen den Reality-Stars. Was ist auf der Party wohl passiert? Bei „Prominent getrennt“ müssen sich die beiden wieder unter die Augen treten. Ob dann der Streit explodiert?

Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz

Funkstille herrscht auch bei den ehemaligen „Temptation Island“-Teilnehmern Michelle Kaminsky und Marc-Robin Wenz. Er knutschte nicht nur im toten Winkel, sondern hatte sogar einmal etwas mit Marlisa Rudzio, die mit Ex-Freund Fabio De Pasquale ebenfalls in die „Villa der Verflossenen“ zieht. Das kann Michelle ihm nicht verzeihen. Marc-Robin erkennt selbst: „Es könnte gar nicht schlechter sein.“ Das erste Aufeinandertreffen des Ex-Paares wird mit Sicherheit unangenehm. Der Reality-Star sagt aber, dass er Bock auf das Abenteuer hat.

Silva Gonzalez und Stefanie Schanze

Silva Gonzalez und Stefanie Schanze waren nicht nur sechs Jahre ein Paar, sondern beide auch Teil der deutschen Latino-Pop-Band Hot Banditoz. Nach der Trennung warf Silva Stefanie auch aus der Band. Sie begriff das als Chance und versucht nun, als Solo-Künstlerin durchzustarten. Doch Silva fand keinen adäquaten Ersatz und so steht Stefanie gelegentlich wieder mit Hot Banditoz auf der Bühne. Der Sänger stellt fest: „Es ist noch Liebe da.“ Und auch Stefanie scheint nicht abgeneigt zu sein.

Sandra Janina van der Heide und Juliano Fenandez

Die Reality-Stars Sandra Janina und Juliano Fernandez führten in den letzten Jahren eine längere On-Off-Beziehung. Als schließlich ganz Schluss war, begründeten sie das mit unterschiedlichen Zukunftsplänen. Juliano erklärte: „Sie will Familie, ich Karriere.“ Dennoch möchte er der Beziehung noch eine Chance geben: „Das Bestmögliche wäre, wenn wir hier als Couple rausgehen.“ Doch Sandra sieht das etwas anders: „Der Hinterkopf denkt: Gib ihm eine Chance, aber tief im Inneren weiß ich, es wird nichts.“ Schafft Juliano es, Sandra zurück zu gewinnen?