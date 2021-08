Blonde Haare, blaue Augen und auf der Suche nach der großen Liebe: Das ist der neue „Prince Charming“ Kim Tränka. In der dritten Staffel der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Gay-Dating-Show von Vox begibt sich der Single-Mann in Griechenland auf eine außergewöhnliche Liebesreise. Bei romantischen Einzeldates oder actiongeladenen Gruppendates lernt er insgesamt 18 Männer näher kennen und muss sich am Ende jeder Woche entscheiden, wer die Show verlassen muss. Doch wer sind die Kandidaten, die um das Herz von Kim Tränka buhlen? Bei welchen Teilnehmern bekommt der neue „Prince Charming“ Herzklopfen? Wir stellen euch alle 18 Single-Männer mit Foto vor.

„Prince Charming“ 2021: Die Kandidaten von Staffel 3

In der dritten Staffel von „Prince Charming“ kämpfen 18 Kandidaten um das Herz von Kim Tränka. „Heiße Männer im Alter von 22 bis 40 Jahren, die unterschiedlicher kaum sein könnten“ – so wurden die Teilnehmer in der Pressemitteilung zu „Prince Charming“ 2021 angekündigt. Doch wer sind die Männer? Alle Kandidaten mit Foto findet ihr hier.

Arne

Arne kommt aus Bremerhaven. Er arbeitet in einer Reederei. Mit Charme, Authentizität und Humor will er sein Gegenüber beim Dating beeindrucken. Liebe ist für ihn, sich in allen Situatuionen das Bad zu teilen. Auf Instagram findet man ihn unter: Der 40-jährigekommt aus Bremerhaven. Er arbeitet in einer Reederei. Mit Charme, Authentizität und Humor will er sein Gegenüber beim Dating beeindrucken. Liebe ist für ihn, sich in allen Situatuionen das Bad zu teilen. Auf Instagram findet man ihn unter: @keepingupwitharne.

Arne versucht alles im Leben mit einer positiven Einstellung anzugehen.

© Foto: TVNOW

Ash

Ash ist 27 Jahre alt und lebt in Berlin. Er ist Programm-Manager in einer Softwarefirma. Mit großem Herzen und seinem Lachen will er Kim Tränka überzeugen. Wie sich auf seinem Instagram-Profil ist 27 Jahre alt und lebt in Berlin. Er ist Programm-Manager in einer Softwarefirma. Mit großem Herzen und seinem Lachen will er Kim Tränka überzeugen. Wie sich auf seinem Instagram-Profil @ashgsnell unschwer erkennen lässt, liebt Ash das Reisen. Insgesamt hat er bereits in fünf Ländern gelebt: UK, Frankreich, Tschechien, Indien und Deutschland.

„Go with the flow“ ist das Lebensmotto von Ash.

© Foto: TVNOW

Bon

Bon aus München ist halb Deutscher, halb Thailänder. „Ich habe das Beste aus beiden Kulturen“, verspricht der „Prince-Charming“-Kandidat. „Meine Haut fühlt sich an wie Seide, ich bin offen, direkt und unkompliziert.“ Sein Lebensmotto? „No rice, no life“. Unter Der 28-jährigeaus München ist halb Deutscher, halb Thailänder. „Ich habe das Beste aus beiden Kulturen“, verspricht der „Prince-Charming“-Kandidat. „Meine Haut fühlt sich an wie Seide, ich bin offen, direkt und unkompliziert.“ Sein Lebensmotto? „No rice, no life“. Unter @bon.markel kann man dem Betriebswirt auf Instagram folgen.

Bon gibt zu: „Ich bin Kaffee-süchtig, Cola Zero-süchtig und TikTok-süchtig.“

© Foto: TVNOW

Corey

Corey lebt in Berlin. Liebe bedeutet für ihn, sich geborgen und zuhause zu fühlen. Sein Lebensmotto ist „Hakuna Matata – No worries“. Seine wichtigsten Hobbies? „Ich singe unter der Dusche, fahre Fahrrad, wenn das Wetter mitspielt oder gehe ins Sportstudio.“ Unter Der 33-jährige Speditionskaufmannlebt in Berlin. Liebe bedeutet für ihn, sich geborgen und zuhause zu fühlen. Sein Lebensmotto ist „Hakuna Matata – No worries“. Seine wichtigsten Hobbies? „Ich singe unter der Dusche, fahre Fahrrad, wenn das Wetter mitspielt oder gehe ins Sportstudio.“ Unter @corey_bln gewährt er auf Instagram einen Einblick in seine unbeschwerte Lebensführung.

Corey war in seiner Jugend über mehrere Jahre in einem Gospelchor.

© Foto: TVNOW

Felix

Felix ist 24 Jahre alt und kommt aus Herbolzheim. Er ist gelernter Friseur und Visagist und arbeitet in der Beautybranche. Vor allem sein Aussehen und sein Lächeln bringen ihm bei Männern Sympathiepunkte ein, erklärt er. „Wenn man was im Kopf, im Herz und in der Hose hat, braucht man nicht viel mehr.“ Liebe ist für ihn das Einzige, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt. Unter ist 24 Jahre alt und kommt aus Herbolzheim. Er ist gelernter Friseur und Visagist und arbeitet in der Beautybranche. Vor allem sein Aussehen und sein Lächeln bringen ihm bei Männern Sympathiepunkte ein, erklärt er. „Wenn man was im Kopf, im Herz und in der Hose hat, braucht man nicht viel mehr.“ Liebe ist für ihn das Einzige, wofür es sich zu leben und zu sterben lohnt. Unter @felixkrupka kann man ihm auf Instagram folgen.

Elyas M'Barek, Channing Tatum, Clark Gable und Barbies Ken sind Promis, die Felix sexy findet.

© Foto: TVNOW

Flo

Flo ist gerne in der Natur unterwegs und liebt das Reisen. Sexualität ist für ihn kein Tabuthema. Gegenüber TVNow erzählte er im Vorfeld ganz offen von diesbezüglichen Erfahrungen. „Ich hatte viele außergewöhnliche Sexdates, zum Beispiel im Krankenwagen, in einer Badewanne, die ich mit einem Unbekannten geteilt habe, oder eine schnelle Nummer in einem Supermarkt in London.“ Den Marketing-Manager findet man auf Instagram unter Der 34-jährige Münchnerist gerne in der Natur unterwegs und liebt das Reisen. Sexualität ist für ihn kein Tabuthema. Gegenüber TVNow erzählte er im Vorfeld ganz offen von diesbezüglichen Erfahrungen. „Ich hatte viele außergewöhnliche Sexdates, zum Beispiel im Krankenwagen, in einer Badewanne, die ich mit einem Unbekannten geteilt habe, oder eine schnelle Nummer in einem Supermarkt in London.“ Den Marketing-Manager findet man auf Instagram unter @mr_flo86

Flo liebt es, neue Menschen, Länder, Kulturen und einheimisches Essen kennenzulernen.

© Foto: TVNOW

Jan

Jan ist 26 Jahre alt und kommt aus Wien. Er ist Lehramtsstudent und arbeitet als Vertretungslehrer. Liebe muss für ihn nicht zwingend zwischen zwei Menschen stattfinden. Neben „Prince Charming“ Kim Tränka hat er noch einen heimlicher Schwarm: Christian Ulmen als Tatort-Kommissar. Auf Instagram findet man Jan unter ist 26 Jahre alt und kommt aus Wien. Er ist Lehramtsstudent und arbeitet als Vertretungslehrer. Liebe muss für ihn nicht zwingend zwischen zwei Menschen stattfinden. Neben „Prince Charming“ Kim Tränka hat er noch einen heimlicher Schwarm: Christian Ulmen als Tatort-Kommissar. Auf Instagram findet man Jan unter @hirsch66

Mit seinem Lächeln und seiner Schlagfertigkeit will Jan bei „Prince Charming“ Kim punkten.

© Foto: TVNOW

Jean-Cédric

Jean-Cédric ist 30 Jahre alt und kommt aus Stuttgart. Er ist Creative Director im Modebereich. Obwohl er es hasst, sich auf Videoaufnahmen zu sehen, hat er sich bei „Prince Charming“ 2021 beworben. Kim Tränka will er mit seinen Tanzkünsten beeindrucken. Auch von seinen Lippen wären viele seiner Dates in der Vergangenheit begeistert gewesen: „Man kann mehr mit ihnen machen, als ihr denkt.“ Sein Geheimnis? „Ich habe eine unkontrollierbare Anziehung zu gutaussehenden Männern, die einen Mankini tragen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stehe dazu.“ Unter ist 30 Jahre alt und kommt aus Stuttgart. Er ist Creative Director im Modebereich. Obwohl er es hasst, sich auf Videoaufnahmen zu sehen, hat er sich bei „Prince Charming“ 2021 beworben. Kim Tränka will er mit seinen Tanzkünsten beeindrucken. Auch von seinen Lippen wären viele seiner Dates in der Vergangenheit begeistert gewesen: „Man kann mehr mit ihnen machen, als ihr denkt.“ Sein Geheimnis? „Ich habe eine unkontrollierbare Anziehung zu gutaussehenden Männern, die einen Mankini tragen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich stehe dazu.“ Unter @ced___ced findet man ihn auf Instagram.

Jean-Cédric besitzt eine Kollektion von über 3.000 Mangas und wünscht sich ein Krokodil als Haustier.

© Foto: TVNOW

Kevin

Kevin ist 32 Jahre alt und kommt aus Köln. „Ich mache Männer mit meinem Durft, Offenheit, Charme und Charakter verrückt“ – so beschreibt er seine Stärken beim Dating. Sein Lebensmotto: „Nimm’s nicht so schwer, nimm alles.“ Auf Instagram findet man Kevin unter ist 32 Jahre alt und kommt aus Köln. „Ich mache Männer mit meinem Durft, Offenheit, Charme und Charakter verrückt“ – so beschreibt er seine Stärken beim Dating. Sein Lebensmotto: „Nimm’s nicht so schwer, nimm alles.“ Auf Instagram findet man Kevin unter @_k_v_i_n_

Kevins Lebensmotto: „Nimm's nicht so schwer, nimm alles.“

© Foto: TVNOW

Lukas

Lukas ist 23 Jahre alt. Der Hamburger arbeitet als Schutzpolizist. Er beschreibt sich als optimistischen Menschen. “Kein Tag ist wie der andere, also gebe jedem eine Chance.“ Mit einer liebevollen Bad-Boy-Art will er Kim Tränka um den Verstand bringen. Unter ist 23 Jahre alt. Der Hamburger arbeitet als Schutzpolizist. Er beschreibt sich als optimistischen Menschen. “Kein Tag ist wie der andere, also gebe jedem eine Chance.“ Mit einer liebevollen Bad-Boy-Art will er Kim Tränka um den Verstand bringen. Unter @lukas_frehse findet man den „Prince Charming“-Kandidat auf Instagram.

Lukas ist fast nichts wirklich peinlich.

© Foto: TVNOW

Manfred

Manfred hat eine französische Bulldogge und einen Schrebergarten. Gegenüber TVNow verriet er im Vorfeld von „Prince Charming“ 2021 sein größtes Geheimnis: „Ich würde gerne mal in einem Porno mitmachen, wenn ich um die 40 bin.“ Er arbeitet als Sachbearbeiter in einer Poststelle. Unter Der 33-jährige Hamburgerhat eine französische Bulldogge und einen Schrebergarten. Gegenüber TVNow verriet er im Vorfeld von „Prince Charming“ 2021 sein größtes Geheimnis: „Ich würde gerne mal in einem Porno mitmachen, wenn ich um die 40 bin.“ Er arbeitet als Sachbearbeiter in einer Poststelle. Unter @manfred.kara kann man ihm auf Instagram folgen.

Manfred mag Lottospielen, Bingo und Rubbellose.

© Foto: TVNOW

Markus

Markus ist 32 Jahre alt und kommt aus Nordendorf. Er ist Friseurmeister und führt einen eigenen Salon. Seine größten Geheimnisse? „Ich war auf einem Jungeninternat und trage ein Haarteil“. Auf Instagram teilt Markus unter ist 32 Jahre alt und kommt aus Nordendorf. Er ist Friseurmeister und führt einen eigenen Salon. Seine größten Geheimnisse? „Ich war auf einem Jungeninternat und trage ein Haarteil“. Auf Instagram teilt Markus unter @ml_dalla Eindrücke aus seinem Alltag.

Markus hat einen Sauberkeits- und Ordnungsfimmel.

© Foto: TVNOW

Maurice

Maurice ist 22 und kommt aus Köln. Er ist angehender Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Sein Outing hatte er im Jahr 2019 durch die Teilnahme an der Wahl zum „Mr. Gay Germany“. Liebe beschreibt er als „grenzenlos“ und „unbeschreibliches Gefühl“. Unter ist 22 und kommt aus Köln. Er ist angehender Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Sein Outing hatte er im Jahr 2019 durch die Teilnahme an der Wahl zum „Mr. Gay Germany“. Liebe beschreibt er als „grenzenlos“ und „unbeschreibliches Gefühl“. Unter @thegreatestmoman findet man ihn auf Instagram.

„Ich habe sehr oft und sehr viel Hunger“ verrät Maurice.

© Foto: TVNOW

Max

Max ist 25 Jahre alt und lebt in Berlin. Seine Stärken beim Flirten? „Lächeln und meine Augen-Blicke funktionieren zum Flirten immer bei mir.“ In seiner Freizeit macht er Drag, unter Der Marketing-Managerist 25 Jahre alt und lebt in Berlin. Seine Stärken beim Flirten? „Lächeln und meine Augen-Blicke funktionieren zum Flirten immer bei mir.“ In seiner Freizeit macht er Drag, unter @char.de.nay teilt er dieses Hobby mit seinen Followern.

„Liebe ist bestenfalls das Schönste im Leben, oft aber auch das Schwierigste!“ findet Max.

© Foto: TVNOW

Pascal

Pascal ist 24 Jahre alt und kommt aus Iserlohn. Er arbeitet als Erzieher. Als persönliche Stärken sieht er seine Empathiefähigkeit, und seinen Optimismus. Liebe ist für ihn „mehr als Du und Ich, Liebe ist Wir, individuell und einzigartig in all ihren Facetten.“ Unter ist 24 Jahre alt und kommt aus Iserlohn. Er arbeitet als Erzieher. Als persönliche Stärken sieht er seine Empathiefähigkeit, und seinen Optimismus. Liebe ist für ihn „mehr als Du und Ich, Liebe ist Wir, individuell und einzigartig in all ihren Facetten.“ Unter @pascal_lbrt findet man ihn auf Instagram.

Pascal liebt Sprichwörter, erinnert sich aber nur selten an sie.

© Foto: TVNOW

Patrick

Patrick ist 30 Jahre alt und kommt aus Wien. Was ihm im Leben wichtig ist? „Eine Meinung haben, dahinterstehen, aber auch keine Angst vor irgendwem.“ Er sei süchtig nach dem Leben und finde das auch gut so, erklärt er im Vorfeld gegenüber TVNow. Unter ist 30 Jahre alt und kommt aus Wien. Was ihm im Leben wichtig ist? „Eine Meinung haben, dahinterstehen, aber auch keine Angst vor irgendwem.“ Er sei süchtig nach dem Leben und finde das auch gut so, erklärt er im Vorfeld gegenüber TVNow. Unter @p_karma90 kann man dem Angestellten auf Instagram bei seinem Leben zusehen.

Patrick beschreibt sich als jung, selbstlos, erfolgsorientiert, uneigennützig und humorvoll.

© Foto: TVNOW.

Robin

Robin kommt aus Berlin. Er studiert Mode Management im Master. Der 23-jährige macht Popmusik und hat einen eigenen Podcast. Er beschreibt sich als frech und forsch. Warum Robin an „Prince Charming“ 2021 teilnimmt? „Ich habe jede Dating-Plattformen durch, und wenn's hier auch nicht klappt, bleibt mir nur noch das Kloster!“ Auf Instagram findet man ihn unter kommt aus Berlin. Er studiert Mode Management im Master. Der 23-jährige macht Popmusik und hat einen eigenen Podcast. Er beschreibt sich als frech und forsch. Warum Robin an „Prince Charming“ 2021 teilnimmt? „Ich habe jede Dating-Plattformen durch, und wenn's hier auch nicht klappt, bleibt mir nur noch das Kloster!“ Auf Instagram findet man ihn unter @robinsolf

Liebe ist für Robin „Leidenschaft mit Fokus auf Leiden“.

© Foto: TVNOW

Thomas

Thomas aus Berlin ist Area Manager und Designer. Mit seiner Erscheinung erfüllt er das klassische Bad-Boy-Klischee. „Innerlich bin ich aber ein hoffnungsloser Romantiker“, erklärt er. Diese Mischung sieht er als seine absolute Stärke beim Dating. Warum „Prince Charming“? Man ist komplett fern vom Alltag und kann sich zu 100% auf den Menschen und seine Gefühle konzentrieren. So habe ich die Chance, jemandem auf einer sehr intensiven Reise kennenzulernen. Unter Der 30-jährigeaus Berlin ist Area Manager und Designer. Mit seiner Erscheinung erfüllt er das klassische Bad-Boy-Klischee. „Innerlich bin ich aber ein hoffnungsloser Romantiker“, erklärt er. Diese Mischung sieht er als seine absolute Stärke beim Dating. Warum „Prince Charming“? Man ist komplett fern vom Alltag und kann sich zu 100% auf den Menschen und seine Gefühle konzentrieren. So habe ich die Chance, jemandem auf einer sehr intensiven Reise kennenzulernen. Unter @thomashanischx findet man ihn auf Instagram.