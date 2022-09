Am heutigen Dienstag startet die Champions-League-Saison 22/23. Am ersten Spieltag der Gruppe H treffen Paris Saint-Germain und Juventus Turin aufeinander. Paris Saint-Germain ist aktueller Tabellenführer der Ligue 1 und gewann die Generalprobe am Wochenende mit 3:0. Juventus Turin ist in der heimischen Liga nur auf dem sechsten Tabellenplatz und spielte am Wochenende nur Remis. Bisher trafen die beiden Mannschaften achtmal aufeinander, die Franzosen konnten noch kein Spiel gewinnen.

Wo wird das Spiel zwischen Paris und Juventus live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

PSG vs. Juventus Turin – Champions League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Dienstag, den 06.09.2022, trifft Paris Saint-Germain auf Juventus Turin. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr im Parc des Princes in Paris. Das Stadion wird ausverkauft sein. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Paris Saint-Germain, Juventus Turin

: Paris Saint-Germain, Juventus Turin Wettbewerb : 1. Spieltag, Champions-League-Saison 22/23

: 1. Spieltag, Champions-League-Saison 22/23 Datum und Anpfiff : Dienstag, 06.09.2022, 21:00 Uhr

: Dienstag, 06.09.2022, 21:00 Uhr Spielort : Parc des Princes, Paris

: Parc des Princes, Paris Zuschauer : 49.924

: 49.924 Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Paul Pogba (Bild) und Juventus Turin haben noch nie in einem Pflichtspiel gegen Paris verloren.

© Foto: Di Marco/dpa

Champions League heute live: Wo läuft das Spiel zwischen PSG und Juventus Turin im TV?

Die Partie zwischen Paris und Juventus wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Streamingdienst „DAZN“ besitzt die Übertragungsrechte an der Champions League in dieser Saison. Über den linearen TV-Sender DAZN 2 können DAZN-Abonnenten die Partie in der Konferenz verfolgen. Die Übertragung beginnt mit den Vorberichten ab 20:30 Uhr.

Paris Saint-Germain vs. Juventus Turin im kostenlosen Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream wird es für diese Partie ebenfalls nicht geben. Der Streamingdienst DAZN wird dieses Spiel in der Konferenz auf seiner Plattform streamen. Der Live-Stream erfordert allerdings kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 2 (Konferenz)

: DAZN 2 (Konferenz) Live-Stream: DAZN​

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

PSG gegen Juventus: Anthony Taylor wird diese Partie leiten

Der Schiedsrichten der Partie zwischen Paris Saint-Germain und Juventus Turin ist Anthony Taylor. Der 41-jährige Engländer leitete bereits 24 Spiele in der Champions League. Zudem kommt er auf 318 Einsätze in der Premier League und auch bei der letzten Europameisterschaft pfiff er drei Partien.