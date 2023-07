Thriller-Fans aufgepasst: Auf Netflix erscheint jetzt eine deutsche Produktion mit den bekannten Schauspielern Kostja Ullmann und Iris Berben. In „Paradise“ geht es um die Zukunft eines Paares, die ihnen plötzlich verloren geht – denn einer von beiden ist gezwungen, Lebenszeit gegen Geld zu verkaufen.

Worum geht es genau? Wer spielt noch mit? Und gibt es einen Trailer? Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu dem neuen Netflix-Film.

Wann startet „Paradise“ auf Netflix?

Weltpremiere feierte der Film auf dem Filmfest München im Juni. Auf Netflix geht „Paradise“ einen Monat später an den Start. Das konkrete Erscheinungsdatum für den Thriller ist Donnerstag, 27.07.2023.

Wie bei Neuerscheinungen üblich steht der Film ab 9 Uhr am Startdatum zur Verfügung.

Worum geht es in dem deutschen Netflix-Thriller?

„Paradise“ spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, die dennoch ganz anders ist. Denn es wurde eine Methode zur Übertragung der Lebenszeit von einer Person auf eine andere entwickelt. Das Konzept von Lebenszeit gegen Geld macht das Biotech-Startup AEON zu einem milliardenschweren Pharmakonzern.

In dieser veränderten Welt führen Max und Elena ein nahezu perfektes Leben. Bis sie eines Tages unerwartet mit Versicherungsansprüchen konfrontiert werden, die sie nicht bezahlen können. Für das Paar ändert sich schlagartig alles. Um die Schulden zu begleichen, soll Elena 40 Jahre Lebenszeit spenden. Plötzlich stehen die beiden ihrer gemeinsamen Zukunft beraubt vor den Trümmern ihres Lebens. Doch Max gibt nicht auf. Er arbeitet für AEON und versucht alles, um Elenas verlorene Jahre zurückzuholen. Aber nichts wird je wieder so sein, wie zuvor...

Geld gegen Lebenszeit – das ist in der Zukunft, die „Paradise“ zeigt, möglich. Und wird zum Albtraum für Elena (Marlene Tanczik), die ihre Schulden mit fast 40 Jahren begleichen muss.

© Foto: Andrej Vasilenko/Netflix

Das ist der Trailer zu „Paradise“

Rund einen Monat vor dem Erscheinungsdatum veröffentlichte Netflix den offiziellen Trailer. Hier bekommt ihr einen kleinen Einblick in den Film:

Das ist die Besetzung von „Paradise“

Zum Cast von „Paradise“ gehören namhafte deutsche Schauspieler. Die Hauptrollen werden von Iris Berben und Kostja Ullmann verkörpert. Welche Darsteller an ihrer Seite spielen, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Iris Berben als Sophie Theissen

Kostja Ullmann als Max

Numan Acar als Nowak

Alina Levshin als junge Sophie Theissen

Corinna Kirchhoff als Elena

Lisa Loven Kongsli als Lilith

Lisa-Marie Koroll als Marie Theissen

Marlene Tanczik als junge Elena

Lorna Ishema als Kaya

Lucas Lynggard Tønnesen als Dr. Falter Berg

Wo wurde „Paradise“ gedreht?

Bei „Paradise“ handelt es sich um einen deutschen Netflix-Film. Doch wurde der Thriller auch in Deutschland gedreht? Tatsächlich fanden die Dreharbeiten in Berlin und in Litauen statt.