Die Netflix-Serie „Painkiller“ erzählt fiktiv die Ursprünge und Konsequenzen der Opioid-Krise in den USA nach und rückt dabei die Geschichten der Täter, Opfer und der Menschen auf der Suche nach der Wahrheit in den Mittelpunkt. Der Streamingdienst veröffentlicht die Serie Anfang August.

Worum geht es genau? Wie viele Folgen gibt es? Und welche Schauspieler sind im Cast? Hier findet ihr die wichtigsten Infos zu „Painkiller“ im Überblick.

Wann startet „Painkiller“ auf Netflix?

„Painkiller“ ist für Anfang August angekündigt. Das konkrete Erscheinungsdatum auf Netflix ist Donnerstag, 10.08.2023.

Wie gewohnt steht auch diese Neuerscheinung am Startdatum ab 9 Uhr zur Verfügung.

Worum geht es in „Painkiller“?

„Painkiller“ ist eine fiktionale Nacherzählung von Ereignissen über Ursprünge und Konsequenzen der Opioid-Krise in den USA. Dabei werden nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter und eine Ermittlerin auf der Suche nach der Wahrheit in den Mittelpunkt gerückt. Das Leben von all diesen Menschen wurde durch die Erfindung von OxyContin für immer verändert. Die Serie untersucht die Schuldfrage und die Systeme, denen in den USA immer wieder tausende Menschen zum Opfer fallen.

Welche Rolle spielte die Familie Sackler in der Opioid-Krise der USA? Mortimer Sackler (John Rothman), Richard Sackler (Matthew Broderick) und Raymond Sackler (Sam Anderson) sollen zu den Hauptverantwortlichen zählen.

© Foto: Keri Anderson/Netflix

Wie viele Folgen umfasst die Serie?

„Painkiller“ ist eine Miniserie, die insgesamt sechs Folgen umfasst. Die einzelnen Episoden haben eine Länge von je einer Stunde.

Gibt es einen Trailer zu „Painkiller“?

Netflix hat rund einen Monat vor Start einen Trailer für „Painkiller“ veröffentlicht. Hier bekommt ihr einen ersten Einblick:

Das ist die Besetzung von „Painkiller“

Die Serie wurde in Toronto gedreht. Regie führte Peter Berg. Doch welche Schauspieler sind im Cast? Welche Darsteller die Rollen in „Painkiller“ verkörpern, seht ihr in der Besetzungsliste:

Schauspieler – Rolle

Uzo Aduba als Edie

Matthew Broderick als Richard Sackler

Taylor Kitsch als Glen Kryger

Dina Shihabi als Britt Hufford

West Duchovny als Shannon Shaeffer

John Rothman als Mortimer Sackler

Jamaal Grant als Shawn Flowers

Carolina Bartczak als Lily Kryger

Außerdem gibt es einige Gastauftritte in der Serie. Wer dazu zählt, seht ihr hier:

Schauspieler – Rolle

Clark Gregg

Jack Mulhern

Sam Anderson als Raymond Sackler

Ana Cruz Kayne

Brian Markinson

Noah Harpster

John Ales

Johnny Sneed

Tyler Ritter als John Brownlee

Darauf basiert die Netflix-Serie

Die Miniserie basiert einerseits auf dem Buch „Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic“ von Barry Meier. Andererseits greift „Painkiller“ auch auf den im „New York Magazine“ erschienenen Artikel „The Family That Built the Empire of Pain“ zurück. Das Buch wurde 2018 veröffentlicht und zählt zum True-Crime-Genre. Der Artikel von Patrick Radden Keefe erschien bereits im Herbst 2017 in der renommierten Zeitschrift. Er war zudem als einer der ausführenden Produzenten an der Seite beteiligt. Barry Meier fungierte als beratender Produzent.