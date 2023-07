Der aktuelle Hype rund um wahre Kriminalgeschichten lässt nicht nach. Und so liefert auch Netflix die nächste True-Crime-Dokumentation. In „Die Dame der Stille: Die Mataviejitas-Morde“ geht es nach Mexiko-Stadt zu Beginn der 2000er-Jahre. Der Film handelt von einer Mordreihe mit über 40 Morden, die schließlich zur Verhaftung der Wrestlerin Juana Barraza führte.

Die wichtigsten Infos rund um Start, Handlung, Trailer und die Hintergründe der Doku erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wann startet „Die Dame der Stille“ auf Netflix?

Die neue True-Crime-Dokumentation geht Ende Juli auf Netflix an den Start. Als konkretes Erscheinungsdatum hat der Streamingdienst Donnerstag, 27.07.2023, angekündigt.

Wie gewohnt steht der Film am Tag des Starts ab 9 Uhr auf der Plattform zur Verfügung.

Worum geht es in „Die Dame der Stille: Die Mataviejitas-Morde“?

Zwischen 1998 und 2005 erschüttert eine Mordserie Mexiko-Stadt und versetzt die Polizei in Aufruhr. Die Öffentlichkeit ist entrüstet und das Medieninteresse unaufhörlich, denn: Ältere Frauen werden in ihrem Zuhause erwürgt. Die Generalstaatsanwaltschaft setzt alles in Bewegung, um den Fall, der als erster Serienmord in der Geschichte Mexikos gilt, aufzuklären. Eine große und kräftige Person, die sich nach Zeugenaussagen als Pflegekraft ausgab, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen – das ist die Täterbeschreibung.

Erst nach über 40 Morden, zahlreichen fehlerhaften Festnahmen und Widersprüchen wurde im Januar 2006 am helllichten Tag eine Frau verhaftet. Und zwar Juana Barraza, die unter dem Namen „La Dama del Silencio“ (deutsch: Die Dame der Stille) als Wrestlerin bekannt war. Von den Medien bekam sie den Spitznamen „La Mataviejitas“, was auf Deutsch „Die Alte-Frauen-Mörderin“ bedeutet. Dieser Name ging in die düstere Geschichte des Landes ein und prägt die unvergleichliche Popkultur Mexikos bis heute.

Das ist der Trailer zur True-Crime-Doku

Knapp einen Monat bevor der Film erscheint, hat Netflix den offiziellen Trailer veröffentlicht. Diesen gibt es jedoch nur auf Spanisch mit englischen Untertiteln. Falls ihr dennoch einen ersten Einblick bekommen wollt, findet ihr ihn hier:

Wer steckt hinter „La Mataviejitas“?

Die Frau, über die es in dem Netflix-Film geht, sorgte bereits für große mediale Aufmerksamkeit. Es gibt mehrere mexikanische Filme über ihre Geschichte und auch in der Serie „Criminal Minds“ diente sie als Vorlage. Doch wer ist sie eigentlich? Juana Barraza wurde 1957 geboren und wuchs im ländlichen Mexiko auf. Bereits als Kind führte sie ein bewegtes Leben. Im Alter von nur zwölf Jahren vermittelte ihre Mutter sie das erste Mal an einen Mann, der Barraza vier Jahre lang missbrauchte. Sie war mehrmals verheiratet und hatte insgesamt vier Kinder. In den 1980er und 1990er Jahren tourte sie als professionelle Wrestlerin unter dem Spitznamen „Die Dame der Stille“ durch das Land. Im Jahr 2008 wurde Juana Barraza schließlich für 30 Morde angeklagt und in 16 Fällen für schuldig befunden. Sie wurde zu 759 Jahren Gefängnis verurteilt.