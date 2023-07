Die Netflix-Serie „Dahmer – Monster“ erzählt die Geschichte des Serienmörders Jeffrey Dahmer, der innerhalb von 13 Jahren insgesamt sieben unschuldige Opfer auf grausamste Weise ermordete. Die Anthologieserie schockierte und begeisterte die Zuschauer weltweit gleichermaßen. So schaffte es die erste Staffel auf Platz zwei der meistgesehenen Serien aller Zeiten. Da wurde natürlich schnell die Frage nach einer Fortsetzung laut. Die Antwort lieferte der Streamingdienst jetzt und bestätigte nicht nur Staffel 2, sondern gleich auch Staffel 3.

Da der Fall Dahmer jedoch zu Ende erzählt ist, müssen sich die Macher etwas Neues ausdenken. Was das für das Format bedeutet, erfahrt ihr hier. Wir haben euch alle bekannten Infos zur Fortsetzung im Überblick.

Netflix bestätigt weitere Staffeln von „Dahmer – Monster“

Am 7. November 2022 teilte Netflix mit, dass die „Dahmer“-Macher Ryan Murphy und Ian Brennan zwei weitere Staffeln produzieren werden. „Wir freuen uns sehr, weitere Geschichten aus dem Monster-Universum zu erzählen“, so Bela Bajaria, Netflix-Chefin für globales Fernsehen, in einem Statement zur Verlängerung.

So wird die Fortsetzung von „Dahmer – Monster“

Nachdem in der ersten Staffel die Geschichte von Jeffrey Dahmer zu Ende erzählt wird, gibt es in den Fortsetzungen kein Wiedersehen mit dem Serienmörder. Netflix hat angekündigt, dass sich die neuen Staffeln um „andere monströse Figuren“ drehen werden, die Auswirkungen auf die Gesellschaft hatten. Anfang Mai 2023 wurde schließlich bekannt, dass sich die zweite Staffel von „Monster“ mit dem Fall der Brüder Lyle und Erik Menéndez beschäftigen wird, die am 20. August 1989 ihre Eltern José und Mary Lousie „Kitty“ Menéndez ermordeten. Der 1993 folgende Prozess wurde live übertragen, sorgte für großen Medienrummel und wurde von der Öffentlichkeit mit hohem Interesse verfolgt.

Wann startet „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“

Obwohl die zweite Staffel der Anthologieserie bereits offiziell bestätigt wurde, steht aktuell noch nicht fest, wann diese auf Netflix an den Start gehen wird. In einem kurzen Ankündigungsvideo, das von dem Streamingdienst veröffentlicht wurde, ist jedoch die Sprache von 2024.

Gibt es einen Trailer zu Staffel 2?

Vor einigen Monaten veröffentlichte Netflix ein erstes englisches Ankündigungsvideo zu Staffel 2 der Anthologieserie. In diesem erfahren wir den Titel der Fortsetzung und dass sie voraussichtlich 2024 erscheinen wird. Einen offiziellen Trailer gibt es aktuell jedoch noch nicht.

Die Besetzung von „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ im Überblick

Viele Informationen über die Besetzung der zweiten Staffel gibt es aktuell noch nicht. Es steht lediglich fest, dass das mordende Geschwistergespann Erik und Lyle Menendez von den Schauspielern Cooper Koch und Nicholas Alexander Chavez gespielt wird. Weitere Castmitglieder sind derzeit noch nicht bekannt. Sobald diese bekannt gegeben werden, findet ihr sie hier.