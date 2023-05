Der Samstagskrimi am 27.05.2023 nimmt die ZDF-Zuschauer wieder einmal mit in den Norden. Im Film „Ostfriesenfeuer“ werden nach einem Osterfeuer anlässlich der Hochzeit zweier Kommissare Überreste von menschlichen Knochen gefunden. Für das Brautpaar stehen daher Ermittlungen statt Flitterwochen an...

Gibt es den Film in der Mediathek? Wer spielt mit? Wo wurde gedreht? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Drehorte und Co. findet ihr hier.

„Ostfriesenfeuer“: Sendetermin und Sendezeit

„Ostfriesenfeuer“ feiert seine Erstausstrahlung dieses Jahr im ZDF. Der Film basiert dem gleichnamigen Roman von Klaus-Peter Wolf und wird am Samstag, 27.05.2023, zum ersten Mal im deutschen Fernsehen gezeigt. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin und die Sendezeit im Überblick:

Samstag, 27.05.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Ostfriesenfeuer“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den Film verpasst, hat Glück. Schon eine Woche vor der Erstausstrahlung steht der Krimi in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort kann man „Ostfriesenfeuer“ kostenlos online streamen.

Das passiert in „Ostfriesenfeuer“

Ann Kathrin Klaasen und Frank Weller haben endlich geheiratet. Noch am selben Abend feiern sie mit ihrer Familie und den Freunden am Strand. Dabei brennt ein großes Osterfeuer. Überglücklich wollen die beiden am nächsten Morgen in die Flitterwochen, doch daraus wird wohl nichts. Kripo-Chef Ubbo Heide muss die beiden bitten, noch länger zu bleiben, denn in der Asche des mittlerweile ausgebrannten Osterfeuers wurden Überreste menschlicher Knochen gefunden. Kurz darauf wird eine weitere Leiche unter einer Hüpfburg entdeckt. Die Polizei ist also auf der Suche nach einem Serientäter. Die Morde haben gemeinsam, dass sie alle an öffentlichen Orten stattfinden. Wer könnte das nächste Opfer sein? Die Polizei muss sich beeilen.

Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote, 2. v. r.), Frank Weller (Christian Erdmann, l.) und Ubbo Heide (Kai Maertens, r.) untersuchen einen Tag nach der Feier den Tatort am Strand.

© Foto: ZDF/Sandra Hoever

Wer spielt in „Ostfriesenfeuer“ mit?

Die Besetzung von „Ostfriesenfeuer“ zeigt einige bekannte Gesichter der deutschen Fernsehlandschaft. Die gesamte Liste der Darsteller findet ihr hier auf einen Blick:

Rolle – Schauspieler

Ann Kathrin Klaasen – Picco von Groote

Frank Weller – Christian Erdmann

Rupert – Barnaby Metschurat

Ubbo Heide – Kai Maertens

Marion Wolters – Marie Schöneburg

Peter Grendel – Andreas Euler

Bernd Küppers – Patrick von Blume

Ulrike Willbrandt – Tanja Schleiff

Eike Klaasen – Laurids Schürmann

Michaela Warfmann – Sophie Pfennigstorf

Joachim Warfmann – Michael Fritz Schumacher

Johannes Klar – Manuel Harder

Pik – Junis Marlon

Kira Kellermann – Paula Hartmann

Carola Heide – Charlotte Crome

Rebecca Simon – Yun Huang

Nadja Jansen – Magdalena Höfner

Holger Bloem – Christian Ahlers

Mia – Saralisa Volm

Konditormeister – Jörg Tapper

Mila Warfmann – Adriana Vid

Mila Warfmann – Lena Kalkwarf

Christoph Willbrandt – Thomas Ziesch

Ines Willbrandt – Paulina Pollmann

Wo und wann wurde „Ostfriesenfeuer“ gedreht?

Neugierige Fans fragen sich, wo „Ostfriesenfeuer“ gedreht wurde. Der Mystery-Thriller wurde in der Nordsee-Küstenstadt Norden und Umgebung gefilmt. Weitere Drehorte waren Norddeich und Aurich. Die Osterburg in Groothusen in der Krummhörn war ebenfalls eine wichtige Kulisse.