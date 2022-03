An diesem Wochenende ist es soweit: Die Oscars 2022 werden verliehen. In der Nacht von Sonntag, 27. März auf Montag, werden die goldenen Statuen wieder vergeben, die besten Filme des vergangenen Jahres werden wieder in aller Munde sein. Doch wo kann man diese Filme in Deutschland anschauen? Gibt es sie schon im Stream für daheim? Kommen die Filme ins Kino? Hier erfahrt ihr alles wichtige zu den Nominierten bei den Oscars 2022.

Oscars 2022: Diese Filme sind nominiert

Bei den Oscars 2022 geht es um folgenden Filme, die um einen Preis in einer der Kategorien bei den Academy Awards kämpfen:

Belfast

Coda

Don't Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

The Eyes of Tammy Faye

Frau im Dunkeln

Parallele Mütter

Spencer

Being the Ricardos

Tick tick boom

The Tragedy of Macbeth

Der schlimmste Mensch der Welt

Lunana - Das Glück liegt im Himalaya

The Hand of God

Luca

Die Mitchells gegen die Maschinen

Raya und der letzte Drache

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Writing With Fire

Hier seht ihr die Oscar-Filme im TV, Kino oder Stream

Die Filme gibt es auf unterschiedlichen Plattformen in Deutschland zu sehen. Einige von ihnen laufen auch noch in deutschen Kinos. Hier lest ihr nach, wo die Filme zu sehen sind:

Belfast

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 24.02.2022

: Ja, seit 24.02.2022 Stream: Noch nicht in Deutschland verfügbar

Coda

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Apple TV

Don't Look Up

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Netflix

Drive My Car

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 23.12.2021

: Ja, seit 23.12.2021 Stream: Noch nicht in Deutschland verfügbar

Dune

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 16.09.2021

: Ja, seit 16.09.2021 Stream: Amazon, Sky, Apple TV, Magenta TV, Maxdome

King Richard

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 24.02.2022

: Ja, seit 24.02.2022 Stream: Noch nicht in Deutschland verfügbar

Licorice Pizza

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 27.01.2022

: Ja, seit 27.01.2022 Stream: Noch nicht in Deutschland verfügbar

Nightmare Alley

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 27.01.2022

: Ja, seit 27.01.2022 Stream: Amazon, Disney Plus, Apple TV, Magenta TV, Maxdome

The Power of the Dog

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 18.11.2021

: Ja, seit 18.11.2021 Stream: Netflix

West Side Story

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 09.12.2021

: Ja, seit 09.12.2021 Stream: Amazon, Disney Plus, Sky, Apple TV, Magenta TV, Maxdome

The Eyes of Tammy Faye

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Amazon, Disney Plus, Sky, Apple TV, Magenta TV, Maxdome

Frau im Dunkeln

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Netflix

Parallele Mütter

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 03.12.2021

: Ja, seit 03.12.2021 Stream: Noch nicht in Deutschland verfügbar

Spencer

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 13.01.2022

: Ja, seit 13.01.2022 Stream: Noch nicht in Deutschland verfügbar

Being the Ricardos

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Amazon

Tick tick boom

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Netflix

The Tragedy of Macbeth

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 25.12.2021

: Ja, seit 25.12.2021 Stream: Apple TV

Der schlimmste Mensch der Welt

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 02.12.2021

: Ja, seit 02.12.2021 Stream: Noch nicht in Deutschland verfügbar

Flee

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Noch nicht in Deutschland verfügbar

Lunana - Das Glück liegt im Himalaya

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Noch nicht in Deutschland verfügbar

The Hand of God

Im Kino in Deutschland : Ja, seit 18.01.2021

: Ja, seit 18.01.2021 Stream: Netflix

Luca

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Amazon, Disney Plus, Sky, Apple TV, Magenta TV, Maxdome

Die Mitchells gegen die Maschinen

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Amazon, Netflix, Apple TV, Magenta TV, Maxdome

Raya und der letzte Drache

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Amazon, Disney Plus, Sky, Apple TV, Magenta TV, Maxdome

Ascension

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Nein

Attica

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Nein

Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Im Kino in Deutschland : Nein

: Nein Stream: Amazon, Disney Plus, Sky, Apple TV, Magenta TV, Maxdome

Writing With Fire