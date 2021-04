In Los Angeles wird schon bald zum 93. Mal der bekannteste Preis der Filmindustrie verliehen: Die Oscars 2021 stehen an. Doch auch die Academy Awards bleiben nicht von der Corona-Pandemie verschont, weswegen die Verleihung 2021 nicht am 28. Februar, sondern erst am 25. April stattfindet. Dieses Jahr wird es „eine Oscar-Verleihung wie keine andere sein“, verkündete die Academy of Motion Picture Arts and Sciences als Veranstalterin der Gala.

Auch beim Ablauf gibt es in diesem Jahr einige Änderungen. Wie die Oscars 2021 stattfinden, können Fans der Verleihung auch live aus Deutschland verfolgen. Wir haben euch den Überblick zur Übertragung im TV und Live-Stream.

Oscars 2021: Übertragung im TV und Live-Stream in Deutschland

Wie in den vergangenen Jahren überträgt der Sender ProSieben die Oscar-Verleihung live in der Nacht von Sonntag, 25.04. auf Montag, 26.04.2021. Davor zeigt der Sender bereits Bilder vom Roten Teppich, im Anschluss direkt die Wiederholung.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

00:40-02:00 Uhr: red. Der Oscar-Countdown – Live vom Red Carpet

02:00-04:55 Uhr: Oscars 2021 – Die Academy Awards – Live aus L.A.

04:55-08:00 Uhr: Wiederholung der Oscar-Verleihung

Auf der Homepage von ProSieben und in der ProSieben App ist die Übertragung zudem auch im Live-Stream zu sehen.

Youtube Oscars 2021 Nominierungen

Oscars 2021: So läuft die Verleihung Corona-bedingt ab

Pandemiebedingt hat sich bei der Oscar Verleihung vieles geändert: Erstmals seit 1934 werden wieder Filme aus mehr als einem Kalenderjahr zugelassen. Gestreamte Filme und Filme, die nicht im Kino zu sehen waren, werden dieses Jahr auch ins Rennen gehen. Da die beiden Ton-Kategorien zusammengelegt worden sind, verringert sich die Anzahl der Kategorien auf 23. Ab 2021 dürfen außerdem genau zehn Filme in der Kategorie „Bester Film“ nominiert werden.

Auch bei der Moderation gibt es eine Änderung. Während die letzten Verleihungen aufgrund des Boykotts des US-Komiker Kevin Hart 2019 ohne Moderator stattfanden, werden neben den Oscar-Preisträgern und Preisträgerinnen Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt und Laura Dern noch weitere Stars an der diesjährigen Awardshow mitwirken.

Insgesamt repräsentieren in diesem Jahr damit 15 Stars die berühmten Academy Awards.