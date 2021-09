Der Serienmeister aus Österreich RB Salzburg spielt am zweiten Spieltag der Champions League gegen den amtierenden französischen Meister aus Lille. Für den französischen als auch den österreichischen Meister geht es am Mittwoch, 29.09.2021, um den ersten Sieg in der Königsklasse. Dabei könnte Salzburg-Trainer Matthias Jaissle vor seinem ersten CL-Erfolg in seiner noch jungen Trainerlaufbahn stehen. Obwohl die Salzburger momentan sehr gut in Form sind, sieht Red-Bull-Coach Jaissle die „Bullen“ gegen die Franzosen als Außenseiter: „Lille geht als Favorit in die Partie. Lille hat unfassbare Qualität, vor allem in der Offensive. Da müssen wir auf der Hut sein. In Summe ist Lille eine spielstarke Mannschaft, die mit Ball viele interessante Muster spielt. Wir wollen das unterbinden und natürlich auch wieder unsere Art auf den Platz bringen.“

RB Salzburg gegen OSC Lille: Datum, Uhrzeit, Spielort, Schiedsrichter

Das zweite Spiel der Gruppe G der UEFA Champions League zwischen RB Salzburg und OSC Lille findet am Mittwoch um 21:00 Uhr statt. RB empfängt den französischen Meister in der heimischen Red Bull Arena. Referee der Partie ist der 35-Jährige Halil Umut Meler.

Red Bull Salzburg vs. OSC Lille TV-Übertragung: Läuft das Champions-League-Spiel heute live im Free-TV?

Wird das Champions-League-Spiel zwischen Salzburg und Lille heute live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die Antwort lautet leider nein. Das Spiel wird nicht live im Free-TV übertragen. Auch einen kostenlosen Livestream wird es nicht geben. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Dort wird die Partie live und in voller Länge übertragen. Sky wird die Begegnung nicht zeigen.

Kostenloser Live-Stream: So seht ihr Salzburg gegen Lille gratis online auf DAZN

Neukunde ist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Salzburg gegen Lille völlig kostenlos im Live-Stream von DAZN verfolgen. Ein monatliches Abonnement bei DAZN kostet 14,99 Euro . Wer allerdingsist, der kann einen kostenlosen Probemonat abschließen. Mit dem Gratismonat könnt ihr dann 30 Tage lang das umfangreiche DAZN-Angebot testen und kündigen, wann immer ihr wollt. So könnt ihr Salzburg gegen Lilleverfolgen.

