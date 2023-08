Ende August entführt Netflix auf hohe See: „One Piece“ ist ein legendäres Piratenabenteuer. Die Serie basiert auf der meistverkauften Manga-Reihe aller Zeiten von Eiichiro Oda – klingt also vielversprechend. Wie der Streamingdienst die Geschichte rund um den jungen Abenteurer Monkey D. Ruffy umgesetzt hat, wird sich zeigen.

Die wichtigsten Infos rund um Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. der Netflix-Serie findet ihr hier.

Wann startet „One Piece“ auf Netflix?

Auf hohe See entführt Netflix Ende August. Das konkrete Startdatum von „One Piece“ ist Donnerstag, 31.08.2023.

Wie gewohnt stehen die neuen Folgen ab 9 Uhr am Startdatum zur Verfügung.

Wie viele Folgen umfasst „One Piece“?

Das real verfilmte Piratenabenteuer rund um Monkey D. Ruffy wird in acht Folgen erzählt. Da die Manga-Vorlage 100 Bände umfasst, zeigt die Serie vermutlich nicht die gesamte Storyline. Sobald mehr über die Titel der Folgen und die Episodenlänge bekannt ist, ergänzen wir diese Infos hier.

Worum geht es in der Serie?

In „One Piece“ geht es um den jungen Abenteurer Monkey D. Ruffy, der schon immer den Wunsch nach Freiheit hatte. Deshalb kehrt er seinem kleinen Dorf eines Tages den Rücken und begibt sich auf eine gefährliche Reise: Er möchte einen legendären Schatz finden, der ihn zum König der Piraten machen soll. Doch dazu braucht er zunächst ein Segelschiff – und natürlich eine Mannschaft. Auf der Suche nach dem Schatz erforschen sie gemeinsam die Weiten des Meeres, müssen Marine-Soldaten abhängen und überlisten gefährliche Rivalen, die überall lauern.

Wird aus ihnen eine Mannschaft? Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) versucht zumindest, Usopp (Jacob Romero Gibson, l.), Roronoa Zoro (Mackenyu Arata), Nami (Emily Rudd) und Sanji (Taz Skylar) dazu zu bringen.

© Foto: Casey Crafford/Netflix

Gibt es einen Trailer zu „One Piece“?

Für einen ersten Einblick in die Umsetzung der Realverfilmung des Piratenabenteuers hat Netflix bereits einen offiziellen Trailer veröffentlicht:

Die Besetzung der Netflix-Serie im Überblick

Die Manga-Reihe „One Piece“ begleitet viele Fans bereits seit über 20 Jahren. Da ist es natürlich eine große Herausforderung, allen Erwartungen bei der Besetzung gerecht zu werden. Doch einen großen Pluspunkt gibt es schon mal: Die deutschen Synchronsprecher der Realverfilmung stimmen mit denen der animierten Serie überein!

Welche Schauspieler die Rollen verkörpern, seht ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle

Iñaki Godoy als Monkey D. Ruffy

Mackenyu als Lorenor Zorro

Emily Rudd als Nami

Jacob Romero Gibson als Lysop

Taz Skylar als Sanji

Vincent Regan

Ilia Isorelýs Paulino

Morgan Davies

Aidan Scott

Langley Kirkwood

Jeff Ward

Celeste Loots

Alexander Maniatis

McKinley Belcher III.

Craig Fairbrass

Steven Ward

Chioma Umeala

Auf diesem Manga basiert die Serie

„One Piece“ stammt aus der Feder von Eiichiro Oda. 1997 erschien der erste Band der Manga-Reihe in Japan und eroberte in Windeseile die ganze Welt. Inzwischen wurden rund 500 Millionen Exemplare verkauft. In Deutschland sind ganze 100 Bände der Reihe erschienen, was den Manga hier einzigartig macht.

Mittlerweile gibt es außerdem eine Anime-Serie, mehrere Kinofilme und diverse Videospiele, die auf „One Piece“ basieren. Die Netflix-Adaption tritt somit in eine Erfolgsgeschichte ein. Da Eiichiro Oda selbst einer der ausführenden Produzenten ist, sollte die Serie dem aber gewachsen sein.