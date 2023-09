Am 12. September 2023 läuft „Nord Nord Mord – Sievers und der schwarze Engel“ im ZDF. Im 15. Fall der Reihe wird ein Teilnehmer des Sylter Engel-Seminars mit einer Statue erschlagen. Der erste Verdacht fällt auf Hanne Wegener, eine alte Bekannte von Chef Sievers.

Worum geht es genau? Wer spielt mit und wo wurde gedreht? Alle Infos rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Nord Nord Mord – Sievers und der schwarze Engel“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film „Sievers und der schwarze Engel“, der im Oktober 2021 erstmals ausgestrahlt wurde, läuft am Dienstag, 12. September 2023, erneut zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Gibt es „Sievers und der schwarze Engel“ in der Mediathek?

Wer den Film zur Sendezeit verpasst haben sollte, kann entspannt aufatmen. Denn der Film steht seit dem 3. September 2023 in der ZDF-Mediathek zur Verfügung. Dort könnt ihr ihn jederzeit streamen.

Worum geht es in „Nord Nord Mord – Sievers und der schwarze Engel“?

Klaus Burger hat am Sylter Engel-Seminar teilgenommen und wurde von einer schwarzen Statue erschlagen. Die erste Verdächtige ist Hanne Wegener. Sie ist nach dem Mord spurlos verschwunden. Außerdem ist sie eine alte Bekannte von Sievers. Er erklärt seinen Kollegen Ina Behrendsen und Hinnerk Feldmann, dass er vor einigen Jahren in Kiel von Hanne verfolgt wurde und sie an seiner Versetzung nach Sylt beteiligt war.

Feldmann entscheidet sich dafür, ebenfalls das Engel-Seminar zu belegen, um undercover zu ermitteln. So wird plötzlich Susanne Klausmann verdächtigt, die eine Affäre mit Burger hatte. Ihr Fingerabdruck ist auch auf der Tatwaffe zu finden. Somit wird nicht nur sie, sondern auch ihr Ehemann Thomas verdächtigt. Handelt es sich etwa um Mord aus Eifersucht? Oder war es vielleicht doch Gabriel Sommer, der Leiter des Seminars? Denn er schuldete Burger eine hohe Summe Geld. Wie aus dem Nichts taucht Hanne wieder auf. Der Fall nimmt eine gefährliche Wendung und Sievers gerät in Lebensgefahr.

Klaus Burger (Heiko Büter, M.) wird mit einer schwarzen Engelsstatue erschlagen. Das Team rund um Carl Sievers ermittelt in seinem 15. Fall.

© Foto: ZDF / Georges Pauly

Die Besetzung von „Sievers und der schwarze Engel“ im Überblick

Peter Heinrich Brix, Julia Brendler und Oliver Wnuk spielen auch in „Sievers und der schwarze Engel“ das ermittelnde Polizisten-Trio Carl Sievers, Ina Behrendsen und Hinnerk Feldmann. Wer ist sonst noch Teil des Casts?

Hier seht ihr die Besetzungsliste:

Rolle – Schauspieler

Carl Sievers – Peter Heinrich Brix

Ina Behrendsen – Julia Brendler

Hinnerk Feldmann – Oliver Wnuk

Tabea Krawinkel – Victoria Trauttmansdorff

Polizist Schneider – Stephan A. Tölle

Maike Enders – Anna Herrmann

Gabriel Sommer – Lutz Blochberger

Laura Wegener – Lisa Marie Janke

Ulf Dünkler – Jonas Hien

Hanne Wegener – Jule Ronstedt

Elfriede Offergold – Grischa Huber

Susanne Klausmann – Natalia Rudziewicz

Thomas Klausmann – Stephan Grossmann

Herr Schön – Guido Renner

Ludger Brasch – Harald Burmeister

Ulli Körbelin – Felix von Sassen

Doris Weisgerber – Nina Prasse

Wann und wo wurde „Nord Nord Mord – Sievers und der schwarze Engel“ gedreht?

Gedreht wurde der 15. Teil der Kriminalreihe von August bis November 2020 in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wie immer wurde auch in dieser Folge im beliebten Beach House auf Sylt gefilmt. Das Sievers-Haus steht am berühmten Strandabschnitt unterhalb der Akademie am Meer. Eine längere Szene, in denen Zeugen befragt werden, hatte den Bahnhof Morsum als Kulisse.

Die „Nord Nord Mord“-Filme in ihrer Reihenfolge

Aktuell gibt es 21 Filme in der „Nord Nord Mord“-Reihe. „Sievers und der schwarze Engel“ ist der 15. Film, der im ZDF ausgestrahlt wird. Fans der Reihe können sich freuen, denn drei weitere Filme sind aktuell im Dreh.

Die Reihenfolge der „Nord Nord Mord“-Krimis: