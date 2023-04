Für die ZDF-Zuschauer geht es am Ostermontag mal wieder in den hohen Norden: Am 10. April 2023 läuft eine neue Folge der Krimi-Reihe „Nord Nord Mord“. In „Sievers und der erste Schrei“ müssen die Ermittler den Mord an einer Hebamme aufklären. Wer hat die Frau auf ihrem Fahrrad von der Straße gedrängt?

Alles zur Ausstrahlung, der Handlung sowie Besetzung und Drehorte des neuesten Falls erfahrt ihr hier im Überblick.

„Nord Nord Mord – Sievers und der erste Schrei“: Sendetermin und Sendezeit

Die neue Woche startet im ZDF mit einem spannenden Krimi: Am Ostermontag läuft die 21. Folge der beliebten Krimi-Reihe zur Primetime. Sie wird im Anschluss nicht nochmal wiederholt.

Der Sendetermin mit Sendezeit im Überblick:

Montag, 10.04.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Worum geht es in „Nord Nord Mord – Sievers und der erste Schrei“?

Die Hebamme Silke Adler radelt auf der Straße hinter den Sylter Dünen zu ihrem Termin, als sie von einem Auto von der Straße gedrängt wird. Sie verstirbt und das Ermittlerteam Carl Sievers, Ina Behrendsen und Hinnerk Feldmann geht fest davon aus, dass es sich bei der Tat nicht um einen Unfall handelt, sondern um Vorsatz.

Der Wagen des Unfallverursachers gehört Johann Sowa, Leiter der Gynäkologie des Sylter Krankenhauses. Der hat jedoch ein Alibi. Er kannte die Hebamme zwar, stand mit ihr aber in keinem guten Verhältnis. Denn obwohl die Entbindungsstation der Klinik geschlossen ist, nahm sie weiter Termine wahr. Die Ermittler fragen sich: Ist bei einer Hausgeburt etwas schiefgelaufen, wofür sich nun jemand an der Hebamme rächen wollte?

Die Ermittler stellen mithilfe von Polizist Schneider (Stephan A. Tölle, l.) die Fußballer Dino Schäfer (Junis Marlon, 2.v.l.) und Jona Benz (Paul Ahrens, 2v.r.). Die beiden hatten das Tatfahrzeug für eine Spritztour gestohlen und dabei eine ihrer roten Caps im Wagen verloren.

© Foto: ZDF / Georges Pauly

Das sind die Darsteller in „Nord Nord Mord – Sievers und der erste Schrei“

Peter Heinrich Brix ist seit 2018 als Carl Sievers in der Krimi-Reihe zu sehen. An seiner Seite ermitteln Julia Brendler und Oliver Wnuk als Ina Behrendsen und Hinnerk Feldmann. Wer sind die weiteren Schauspieler im Cast?

Die Besetzung im Überblick:

Peter Heinrich Brix – Carl Sievers

Julia Brendler – Ina Behrendsen

Oliver Wnuk – Hinnerk Feldmann

Victoria Trauttmansdorff – Tabea Krawinkel

Stephan Tölle – Polizist Schneider

Philippe Goos – Christopher Schwanitz

Birte Hanusrichter – Constanze Schwanitz

Katrin Pollitt – Gode Zeisig

Fanny Stavjanik – Manuela Bröcker

Anne Weber – Dr. Karp

Stephan Schad – Dr. Johann Sowa

Junis Marlon – Dino Schäfer

Arndt Schwering-Sohnrey – Dr. Huber

Henning Peker – Dr. Gruber

Wann und wo wurde „Nord Nord Mord – Sievers und der erste Schrei“ gedreht?

Die Reihe „Nord Nord Mord“ spielt auf der Nordseeinsel Sylt und begeistert die Zuschauer mit ihrer idyllischen Landschaft. Die neueste Folge wurde vom 2. Mai bis 1. Juni 2022 auf Sylt, aber auch in Hamburg und Umgebung gedreht. Ein konkreter Drehort war beispielsweise eine Autowerkstatt an der Ochsenwerder Landstraße. Dazu sagte Motivaufnahmeleiter Tobias von Schönermark der „Bergedorfer Zeitung“: „Den Auto-Kfz-Betrieb habe ich zufällig und ganz neu für diese Reihe entdeckt“.