In diesem Artikel erfahrt ihr, warum. Aber wir haben auch überlegt, wie eine weitere Fortsetzung aussehen könnte.

Darum gibt es keine Staffel 5 von „Noch nie in meinem Leben“

Staffel 4 von „Noch nie in meinem Leben“ ist überall groß als die „final season“, also die letzte Staffel, der Coming-of-Age-Serie angekündigt. Im Interview mit „Entertainment Weekly“ begründete Showrunnerin Mindy Kaling das mit dem Alter der Charaktere: „Vier Staffeln für eine Highschool-Serie erschienen mir sinnvoll. Sie können nicht ewig in der Highschool bleiben.“ Auch das Alter der Schauspieler sei ab einem gewissen Punkt nicht mehr passend. In vier Staffeln hätte man genug Zeit gehabt, um die Charaktere lieben zu lernen und ihre Geschichte zu erzählen, weshalb Staffel 4 sich als natürliches Ende der Serie angeboten hätte.

Wann startet Staffel 5 auf Netflix?

Da es keine weitere Fortsetzung für „Noch nie in meinem Leben“ geben wird, kann hier selbstverständlich auch kein Startdatum genannt werden. Sollte Netflix die Entscheidung ändern, erfahrt ihr es hier.

Worum könnte es in einer Fortsetzung gehen?

Die Highschool ist vorbei. Und damit auch ein schwieriger Teil des Erwachsenwerdens – für Devi ganz besonders. Sie musste nicht nur mit dem Tod ihres Vaters und ihrer kurzzeitigen Paralyse umgehen, sondern gleichzeitig auch die ganz gewöhnlichen Probleme einer Jugendlichen managen. Doch nach der Schule steht für Devi das College an. Mit Sicherheit würde es dort einige Geschichten geben, die Stoff für eine weitere Staffel bieten könnten. Auch wie es mit Devis Familie und ihren Highschool-Freunden weitergeht, könnte in einer Fortsetzung beantwortet werden.

Devi (Maitreyi Ramakrishnan) hat ihren Highschool-Abschluss in der Tasche. Staffel 5 könnte davon handeln, was passiert, sobald sie aufs College geht.

© Foto: Lara Solanki/Netflix

Das ist die Besetzung von „Noch nie in meinem Leben“

Es wird keine fünfte Staffel von „Noch nie in meinem Leben“ geben. Falls Netflix die Meinung jedoch ändert, könnten wir entweder ähnliche Schauspieler wie in den vorherigen Staffeln erwarten, oder aber auch einen neuen Cast rund um Hauptdarstellerin Maitreyi Ramakrishnan. Die Darsteller der letzten Staffel seht ihr in der Besetzungsliste:

