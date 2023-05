Fans von Devi, Ben, Paxton und Co. aufgepasst! Netflix veröffentlicht Anfang Juni die vierte Staffel von „Noch nie in meinem Leben“. Devi und ihre Freunde sind mittlerweile im Abschlussjahr der Highschool. Welche Abenteuer erwarten sie dort und wie geht es mit Devis turbulentem Liebesleben weiter?

Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos rund um Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. von „Noch nie in meinem Leben“ Staffel 4.

Wann startet „Noch nie in meinem Leben“ Staffel 4 auf Netflix?

Nachdem die dritte Staffel im August 2022 erschienen ist, dürfen sich Fans nun bereits weniger als ein Jahr später auf Nachschub freuen. „Noch nie in meinem Leben“ Staffel 4 erscheint am Donnerstag, 08.06.2023, auf Netflix.

Wie gewohnt stehen die neuen Folgen ab 9 Uhr am Erscheinungstag zur Verfügung.

Wie viele Folgen umfasst die neue Staffel?

Bisher bestanden alle Staffeln von „Noch nie in meinem Leben“ aus zehn Folgen. Das hat Netflix auch für die vierte Staffel beibehalten und zehn neue Episoden aus dem Leben von Devi angekündigt.

Worum geht es in Staffel 4 von „Noch nie in meinem Leben“?

In der vierten Staffel von „Noch nie in meinem Leben“ geht es um das Abschlussjahr von Devi, Eleanor, Fabiola und Co. Auch in den neuen Folgen ist also jede Menge Highschool-Drama zu erwarten – egal ob es um attraktive Jungs und Mädchen oder um die Zukunftsplanung geht. Bei Devi werden wohl außerdem weiterhin einige Familienprobleme auftauchen.

Achtung: Spoiler zum Ende von Staffel 3!

Vor allem wird Staffel 4 aber wohl die Frage klären, die sich alle nach dem Ende der dritten Staffel stellen: Hatten Ben und Devi tatsächlich Sex? Denn nachdem sie ihm den „Bums-Gutschein“ überreichte, endete die Staffel. Glaubt man dem Trailer zu den neuen Folgen, hat sie ihn tatsächlich eingelöst. Doch was bedeutet das für das Verhältnis der beiden? Zudem zeigt der Trailer auch: Paxton ist zurück! Vielleicht hat Devi ja auch bei ihm noch eine Chance. Immerhin hörten sich seine Worte bei der Abschlussrede ganz danach an…

Sicher ist auch, dass Neuzugang Ethan Devis Gefühlswelt ordentlich durcheinanderbringen wird. Wie es mit dem Liebesleben von Fabiola und Eleanor weitergeht, bleibt ebenfalls spannend. Der Cast hat in einem Instagram-Video auch verraten, dass eine Hochzeit zu sehen sein wird. Hat Kamala sich doch noch für eine Ehe entschieden oder wird jemand anders heiraten? Letztendlich stellt sich allerdings die Frage, wie Devi und Nalini mit dem Abschied am Ende des Schuljahres umgehen werden.

In Staffel 4 von „Noch nie in meinem Leben“ mischt ein Neuzugang Devis (Maitreyi Ramakrishnan) sowieso schon turbulentes Gefühlsleben auf: Was läuft mit Ethan (Michael Cimino)?

Das ist der Trailer zur Fortsetzung

Rund einen Monat vor dem Startdatum hat Netflix einen offiziellen Trailer zur vierten Staffel „Noch nie in meinem Leben“ veröffentlicht. Dieser bietet bereits einen guten Einblick in die neuen Folgen:

Die Besetzung von „Noch nie in meinem Leben“ Staffel 4

Der Cast in der vierten Staffel von „Noch nie in meinem Leben“ bleibt größtenteils gleich. Sogar Darren Barnet kehrt als Paxton zurück, obwohl dieser am Ende von Staffel 3 eigentlich weggezogen ist. Außerdem mischt sich mit „Love, Victor“-Star Michael Cimino ein weiterer Schwarm unter die Schauspieler. Wer die Darsteller genau sind, lest ihr in der Besetzungsliste:

