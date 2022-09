Endlich wieder NFL-Football! Mit vielen packenden Duellen ging es los, in einigen Partien konnte der Sieger erst in der Overtime ausgemacht werden. Auch Tom Brady mit den Buccaneers startete erfolgreich gegen die Cowboys, ebenso wie die Seahawks ihren ehemaligen Quarterback Russell Wilson im ersten Aufeinandertreffen nach dessen Abgang besiegen konnten. Dank des deutschen Brüderpaars der St. Browns kam es zu einem Novum - beide Brüder erzielten innerhalb kürzester Zeit einen Touchdown für ihr Team (Amon-Ra/Detroit Lions, Equanimeous/Chicago Bears). Noch nie gab es zwei „Deutsche“ Touchdowns an einem Spieltag. Letztlich konnten nur die Bears um „EQ“ auch gewinnen.

Wo läuft die NFL heute im Free-TV ?

? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Welcher Sender überträgt welche Spiele heute?

Hier erfahrt ihr alles zur Football-Übertragung am Sonntag, 18.9.2022.

Die NFL heute im TV & Livestream: Übertragung der Spiele am 18.9.22

Einen Überblick darüber, welche deutschen Sender die NFL übertragen, bekommt ihr hier:

ProSieben und ran.de: Die NFL im Free-TV und kostenlosen Stream

ab 18:25 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de im kostenlosen Stream : #ranNFLsüchtig Magazin.

und im : #ranNFLsüchtig Magazin. ab 18:55 Uhr live auf ProSiebenMAXX und ran.de im kostenlosen Stream : Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints

und im : Tampa Bay Buccaneers at New Orleans Saints ab 18:55 Uhr live auf ran.de im kostenlosen Stream : New England Patriots at Pittsburgh Steelers

im : New England Patriots at Pittsburgh Steelers ab 22:20 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de im kostenlosen Stream: Cincinnati Bengals at Dallas Cowboys

DAZN: NFL live im kostenpflichtigen Stream

ab 18:45 Uhr live: ENDZN - die deutsche Konferenz Week 2

- die deutsche Konferenz Week 2 ab 19:00 Uhr live: RedZone - die amerikanische Konferenz Week 2

- die amerikanische Konferenz Week 2 ab 19:00 Uhr live: New England Patriots at Pittsburgh Steelers

ab 23:00 Uhr live: Miami Dolphins at Baltimore Ravens (Wiederholung)

Game Pass: die NFL rund um die Uhr im kostenpflichtigen Stream

immer: NFL Network Live 24/7

ab 19:00 Uhr live: RedZone - die amerikanische Konferenz Week 2

- die amerikanische Week 2 ab 19:00 Uhr live: alle Begegnungen von 19:00 Uhr als Einzelspiel

von 19:00 Uhr als ab 22:25 Uhr live: alle Begegnungen von 22:25 Uhr als Einzelspiel

Free-TV-Übertragung 2022/23: Die NFL diese Saison kostenlos schauen

Diese Saison bleibt noch alles beim Alten. ProSieben zeigt auf ran.de drei Spiele pro Spieltag, wovon jeweils ein Spiel um 19 und um 22:05/22:25 Uhr auch live im Free-TV auf ProSieben oder ProSieben MAXX zu sehen sind. Insgesamt 57 Spiele zeigt ProSieben in dieser Saison kostenlos. Ab 2023/24 liegen die Free-TV Übertragungsrechte bei RTL.

Kostenpflichtige Streams: DAZN und der NFL Game Pass

alle Prime-Time-Spiele in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Sonntag auf Montag (jeweils 02:20 Uhr) und Montag auf Dienstag (02:15 Uhr), DAZN bietet dieses Jahr weiter die deutschsprachige Konferenz (ENDZN) sowie die amerikanische (RedZone) um 19:00 Uhr an. Zudem gibt es in der Regular Season immer ein Spiel um 19:00 Uhr mit deutschem Kommentar. Dazu zeigt DAZNin der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Sonntag auf Montag (jeweils 02:20 Uhr) und Montag auf Dienstag (02:15 Uhr),