Die NFL ist zurück aus der langen Sommerpause! American Football erweist sich immer größerer Beliebtheit in Deutschland. Nach dem Eröffnungsspiel in Los Angeles in der Nacht von Donnerstag auf Freitag steht nun der erste vollgepackte Spieltag auf dem Programm. Aufgrund der vielen Streaming- und TV-Anbieter ist oft unklar, wo die NFL zu sehen ist. Daher werden sich immer wieder folgende Fragen gestellt:

Wo läuft die NFL heute im Free-TV ?

? Gibt es einen kostenlosen Livestream ?

? Welcher Sender überträgt welche Spiele heute?

Hier erfahrt ihr alles zur Football-Übertragung am Sonntag, 11.9.2022.

Die NFL heute im TV & Livestream: Welche Spiele werden am 11.9.2022 übertragen?

Einen Überblick darüber, welche deutschen Sender die NFL übertragen, bekommt ihr hier:

ProSieben und ran.de: Die NFL im Free-TV und kostenlosen Stream

ab 18:25 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de im kostenlosen Stream : #ranNFLsüchtig Magazin.

und im : #ranNFLsüchtig Magazin. ab 18:55 Uhr live auf ProSieben und auf ran.de im kostenlosen Stream : New England Patriots at Miami Dolphins

und auf im : New England Patriots at Miami Dolphins ab 18:55 Uhr live auf ran.de im kostenlosen Stream : San Francisco 49ers at Chicago Bears

im : San Francisco 49ers at Chicago Bears ab 22:20 Uhr live auf ProSieben und ran.de im kostenlosen Stream: Kansas City Chiefs at Arizona Cardinals

DAZN: Football live im kostenpflichtigen Stream

ab 18:45 Uhr live: ENDZN - die deutsche Konferenz Week 1

- die deutsche Konferenz Week 1 ab 19:00 Uhr live: RedZone - die amerikanische Konferenz Week 1

- die amerikanische Konferenz Week 1 ab 19:00 Uhr live: San Francisco 49ers at Chicago Bears

ab 23:00 Uhr live: Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals

Game Pass: die NFL rund um die Uhr im kostenpflichtigen Stream

immer: NFL Network Live 24/7

ab 19:00 Uhr live: RedZone - die amerikanische Konferenz Week 1

- die amerikanische Week 1 ab 19:00 Uhr live: alle Begegnungen von 19:00 Uhr als Einzelspiel

von 19:00 Uhr als ab 22:25 Uhr live: alle Begegnungen von 22:25 Uhr als Einzelspiel

Free-TV-Übertragung 2022/23: So seht ihr die NFL diese Saison kostenlos

Diese Saison bleibt noch alles beim Alten. ProSieben zeigt auf ran.de drei Spiele pro Spieltag, wovon jeweils ein Spiel um 19 und um 22:05/22:25 Uhr auch live im Free-TV auf ProSieben oder ProSieben MAXX zu sehen sind. Insgesamt 57 Spiele zeigt ProSieben in dieser Saison kostenlos. Ab 2023/24 liegen die Free-TV Übertragungsrechte bei RTL.

Kostenpflichtige Streams: DAZN und der NFL Game Pass

alle Prime-Time-Spiele in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Sonntag auf Montag (jeweils 02:20 Uhr) und Montag auf Dienstag (02:15 Uhr), DAZN bietet dieses Jahr weiter die deutschsprachige Konferenz (ENDZN) sowie die amerikanische (RedZone) um 19:00 Uhr an. Zudem gibt es in der Regular Season immer ein Spiel um 19:00 Uhr mit deutschem Kommentar. Dazu zeigt DAZNin der Nacht von Donnerstag auf Freitag, Sonntag auf Montag (jeweils 02:20 Uhr) und Montag auf Dienstag (02:15 Uhr),