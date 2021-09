Football-Fans haben lange darauf gewartet, nun ist es endlich soweit: Die National Football League ist in die neue NFL-Saison 2021 gestartet. In der Nacht auf Montag (13.09.) steht in der NFC ein spannendes Duell zweier letztjähriger Playoff-Teams zwischen den Chicago Bears bei den Los Angeles Rams an. Die Bears wollen wieder in die Playoffs – und dieses Mal weiterkommen, als in der vergangenen Saison, als gegen die New Orleans Saints Endstation war. Eine Runde weiter kamen die Rams, für die dann gegen die Green Bay Packers das Aus kam. Auf beiden Seiten wird auch in dieser Saison der Quarterback im Fokus stehen, noch mehr aber bei den Rams Matthew Stafford, der in einem großen Trade von den Detroit Lions kam.

Wer überträgt heute das erste Spiel der NFL-Saison 2021 zwischen den Los Angeles Rams und den Chicago Bears live im Free-TV ?

das erste Spiel der NFL-Saison 2021 zwischen den Los Angeles Rams und den Chicago Bears im ? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zum Start der NFL findet ihr hier.

NFL 2021/22 – Bears vs. Rams: Uhrzeit, Kickoff, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der Chicago Bears gegen die Los Angeles Rams findet am Sonntag, den 12.09.2021 um 17.20 Uhr Ortszeit statt. Für deutsche Football-Fans heißt das: Aufgrund der Zeitverschiebung findet der Kickoff der Partie um 2.20 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Montag statt.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Chicago Bears, Los Angeles Rams

: Chicago Bears, Los Angeles Rams Wettbewerb : NFL 2021/22, 1. Spieltag

: NFL 2021/22, 1. Spieltag Datum und deutsche Uhrzeit : Montag, 13.09.2021 um 2.20 Uhr

: Montag, 13.09.2021 um 2.20 Uhr Stadion : SoFi Stadium

: SoFi Stadium Spielort: Los Angeles, Kalifornien, USA







Übertragung: Wer zeigt Los Angeles Rams vs. Chicago Bears im Free-TV und Live-Stream?

ProSieben überträgt insgesamt 21 Spiele (Hauptrunde, Play-offs und Super Bowl) live und damit so viele wie nie zuvor - die Partie zwischen den Chicago Bears und den Los Angeles Rams aber leider nicht. Auch ran.de zeigt keinen Livestream des Spiels.

Football-Übertragung bei DAZN, Pro7 Maxx und ran.de: Hier werden die Spiele der neuen NFL-Saison 2021/22 übertragen

Livespiele aus. Zusätzlich gibt es ausgewählte Übertragungen im Livestream auf ran.de. Pro7 Maxx strahlt wie gewohnt am Sonntagabendaus. Zusätzlich gibt es ausgewählte Übertragungen im Livestream auf ran.de.

Freitag, Montag (beide 2.20 Uhr) und Dienstag (2.15 Uhr). Hinzu kommen 18 Einzelspiele zur frühen Kick-off-Zeit am Sonntag (19 Uhr), alle Play-off-Spiele und der Super Bowl. Der Livestreamingdienst DAZN zeigt in der Hauptrunde die Begegnungen in der Nacht zu(beide 2.20 Uhr) und(2.15 Uhr). Hinzu kommen 18 Einzelspiele zur frühen Kick-off-Zeit am(19 Uhr), alle Play-off-Spiele und der Super Bowl.

Erstmals gibt es eine deutschsprachige Konferenz am Sonntagabend ( ENDZN ), dazu weiter die englischsprachige ( RedZone ).

Übertragung im Live-Stream: So könnt ihr Bears und Rams kostenlos auf DAZN sehen

DAZN abgeschlossen haben, gibt es die Möglichkeit, den Streamingdienst kostenlos zu testen. Ab Oktober fällt dieses Gratis-Abo allerdings weg, sodass dann direkt eine Für alle, die kein Abo beiabgeschlossen haben, gibt es die Möglichkeit, den Streamingdienstzu testen. Ab Oktober fällt dieses Gratis-Abo allerdings weg, sodass dann direkt eine Mitgliedschaft im Monatsabo für 14,99 Euro oder im Jahresabo für 149,99 Euro abgeschlossen werden muss.

Mit dem kostenlosen Probeabo könnt ihr somit allerdings aktuell noch die NFL-Partie zwischen Chicago und Los Angeles vollkommen gratis im Live-Stream ansehen.