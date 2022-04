Für viele Nachwuchstalente erfüllt sich in den kommenden Tagen der große Traum von der National Football League. Denn vom heutigen Donnerstag, den 28. April, bis Samstag, den 30. April, findet der NFL Draft 2022 statt. Die NFL-Teams sichern sich in sieben Runden die Rechte an den besten jungen Football-Spielern der USA.

Uhrzeit und Termine : Wann stehen die verschiedenen Draft-Runden an?

: Wann stehen die verschiedenen Draft-Runden an? Übertragung : Wo wird der NFL Draft 2022 live im TV und Stream übertragen?

: Wo wird der NFL Draft 2022 live im TV und Stream übertragen? Reihenfolge: Welche Teams dürfen zuerst picken?

Alle Infos zum NFL Draft 2022 in Las Vegas.

NFL Draft 2022: Uhrzeit in Deutschland, Termine und Ort – Tag 1 am 28.04.2022

Der 87. Draft der NFL-Geschichte findet von Donnerstag, dem 28.4.2022, bis Samstag, 30.04.2022, statt. Austragungsort ist das Allegiant Stadium in Las Vegas. Bereits im Jahr 2020 hätte der Draft im Heimstadion der Las Vegas Raiders staattfinden sollen, wegen Corona musste das Event allerdings virtuell stattfinden. Am Ablauf hat sich allerdings nichts geändert. Die erste Draft-Runde findet an Tag 1 statt. Runde 2 bis 7 wird dann bis einschließlich Samstag stattfinden. Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Deutschland und den USA wird das Spektakel hierzulande erst in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr beginnen.

Alle Termine des NFL-Draft 2022 im Überblick:

Draft-Tag 1: Freitag, 29. April 2022, 2.00 Uhr (1. Runde)

Draft-Tag 2: Samstag, 30. April 2022, 1.00 Uhr (2. und 3. Runde)

Draft-Tag 3: Samstag, 30. April 2022, 18.00 Uhr (4.-7. Runde)

Der frühere Las Vegas Raiders Spieler Marcel Reese und Las Vegas Raiders Besitzer Mark Davis bei einem Kick-Off-Event für den NFL Draft 2022. Der Draft findet in diesem Jahr in Las Vegas statt.

NFL Draft 2022 live: Wo gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Der NFL Draft 2022 wird live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Auf dem Free-TV-Sender ProSieben MAXX können Footballfans alle Runden verfolgen. Den Beginn des Drafts wird der Sender ab 1:40 Uhr übertragen. Um 2 Uhr startet dann die erste Draft-Nacht.

NFL Draft im Livestream sehen – alle Runden online im Stream auf ran.de

Livestream auf ran.de an. Zudem zeigt der Streamingdienst DAZN wie schon im vergangenen Jahr den kompletten Draft an allen Tagen. Hierfür muss allerdings ein Alternativ zur Übertraung im Fernsehen, bietet ProSieben auch einen kostenlosenaufan. Zudem zeigt der Streamingdienst DAZN wie schon im vergangenen Jahr den kompletten Draft an allen Tagen. Hierfür muss allerdings ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement abgeschlossen werden.

Alle Infos zur Übertragung des NFL-Draft 2022 noch einmal im Überblick:

Free-TV : ProSieben MAXX

: ProSieben MAXX Pay-TV : -

: - Livestream: ran.de (kostenlos), DAZN

Die Reihenfolge der Draft-Picks – So dürfen die NFL-Teams in Runde 1 wählen

Beim NFL-Draft wählen die Teams der AFC und NFC ihre neuen Talente aus. Hierbei dürfen die Mannschaften nacheinander die aktuell besten College-Spieler auswählen. Damit die National Football League allerdings spannend bleibt, dürfen die schlechtesten NFL-Teams ihre Spieler zuerst auswählen. Die Reihenfolge der NFL-Picks orientiert sich demnach an der umgedrehten NFL-Tabelle der letzten Saison.

In dieser Reihenfolge dürfen die NFL-Teams in Runde 1 picken: