Für August 2021 hat Netflix bereits wieder einige neue Filme und Serien angekündigt. Unter anderem erscheint der Actionstreifen „Sweet Girl“ mit Aquaman-Star Jason Momoa. Außerdem dürfen sich die Fans von „The Kissing Booth“ freuen, denn Teil 3 startet ebenfalls. Welche Film- und Serienhighlights erwarten uns sonst noch im August 2021?

Die Neuerscheinungen sind jeweils am Release-Termin ab 9 Uhr auf Netflix verfügbar. Wir stellen auch das Programm der neuen Filme und Serien samt Startterminen vor.

„Sweet Girl“ – 20. August 2021

„Aquaman“-Star Jason Momoa spielt Ray Cooper, einen Mann, der um seine Frau trauert. Ihr wurde ein teures Medikament vorenthalten, da eine Pharma-Firma den Preis noch weiter in die Höhe treiben wollte. Ihr Tod wäre also zu verhindern gewesen. Ray prangert dieses Vorgehen an und kommt einer Verschwörung auf die Spur, in die auch PolitikerInnen verwickelt sind. Gleichzeitig setzt er alles daran, das zu beschützen, was von seiner Familie noch übrig geblieben ist: seine Tochter ( spielt, einen Mann, der um seine Frau trauert. Ihr wurde ein teures Medikament vorenthalten, da eineden Preis noch weiter in die Höhe treiben wollte. Ihr Tod wäre also zu verhindern gewesen. Ray prangert dieses Vorgehen an und kommt einerauf die Spur, in die auch PolitikerInnen verwickelt sind. Gleichzeitig setzt er alles daran, das zu beschützen, was von seiner Familie noch übrig geblieben ist: Isabela Merced ).

Youtube Sweet Girl – Trailer

Neue Filme auf Netflix im August 2021

„Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“ – 03. August 2021

„Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“ erzählt die wahre Geschichte, die als Inspiration für die erfolgreiche deutsche Netflix Original Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“ diente. Im Februar 2015 wurde Maximilian Schmidt, im Netz bekannt als Shiny Flakes, verhaftet, nachdem er Drogen im Wert von ca. 4,1 Millionen Euro aus seinem Kinderzimmer heraus verkauft hatte.

„Pray Away“ – 03. August 2021

Dokumentation über die psychischen Folgen von Konversationstherapie und der „Pray the Gay Away“-Bewegung.

„The Swarm“ – 06. August 2021

Virginie lebt mit ihren Kindern Laura (15) und Gaston (7) auf einem Bauernhof und züchtet Heuschrecken als Eiweißquelle. Das Leben ist hart: Geldsorgen und praktische Probleme häufen sich, die Spannungen mit ihren Kindern und Nachbarn nehmen zu. Doch alles ändert sich, als sie entdeckt, dass die Heuschrecken einen Geschmack für Blut haben.

„Navarasa: Neun Emotionen“ – 09. August 2021

Indische Anthologie, die neun Emotionen des Menschen unter die Lupe nimmt

„The Kissing Booth 3“ – 11. August 2021

Im Sommer vor dem Studienbeginn steht Elle vor der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens: Soll sie mit ihrem Freund Noah wegziehen oder zusammen mit ihrem besten Freund Lee studieren, so wie sie es immer geplant hatte? Wessen Herz wird sie im letzten Teil der „The Kissing Booth“-Trilogie brechen?

„Beckett“ – 13. August 2021

Nach einem tragischen Verkehrsunfall in Griechenland wird der amerikanische Tourist Beckett in eine gefährliche politische Verschwörung hineingezogen und muss um sein Leben rennen.

„The Witcher: Nightmare of the Wolf“ – 23. August 2021

The-Witcher-Prequel über Vesemir, den späteren Mentor von Hexer Geralt.

„Einer wie keiner“ – 27. August 2021

„He’s All That“ interpretiert die ursprüngliche Handlung des Teen-Klassikers „Eine wie keine“ aus dem Jahr 1999 neu. Die in der Gegenwart angesetzte Geschichte folgt einer Influencerin, die eine Herausforderung annimmt, den größten Loser der Schule zum Abschlussball-König zu verwandeln.

Neue Serien und Staffeln auf Netflix im August 2021

„ Arrow“ Staffel 8 – 01. August 2021

Die finalen Episoden der Comicverfilmung über den DC-Superhelden Oliver Queen.

„ Top Secret UFO Projects: Declassified“ Staffel 1 – 03. August 2021

Enthüllungsdoku rund um UFOs und außerirdisches Leben.

„Cooking with Paris“ Staffel 1 – 04. August 2021

Reality-Star Paris Hilton bekommt ihre eigene Kochshow bei Netflix. Dort kocht sie zusammen mit prominenten Gästen und probiert neue Zutaten und Rezepte aus. Höchstpersönlich verkündete Paris die Neuigkeit auf Instagram.

„ El Reino – Dein Reich komme“ Staffel 1 – 13. August 2021

Nach dem Mord an seinem Mitkandidaten führt ein Prediger das Präsidentschaftsrennen an. Während er seine Gelegenheit beim Schopfe packt, wird der Mord untersucht.

„ Die Professorin“ Staffel 1 – 20. August 2021

In „The Chair“ findet sich Dr. Ji-Yoon Kim in ihrer neuen Rolle als Lehrstuhlinhaberin der Englisch-Fakultät an der renommierten Pembroke University ein. Als erste Frau in dieser Position und eine der wenigen People of Color in der Belegschaft steht Ji-Yoon vor einer ganzen Reihe einzigartiger Herausforderungen.

„ Post Mortem: In Skarnes stirbt niemand“ Staffel 1 – 25. August 2021