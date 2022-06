In der Nacht von Donnerstag auf Freitag steht das erste Spiel der diesjährigen NBA-Finals an. Die Golden State Warriors und die Boston Celtics kämpfen in einer Best-of-Seven Serie um die Krone in der besten Basketballliga der Welt. Es trifft das beste Team aus dem Westen auf die beste Mannschaft aus dem Osten. Die Golden State Warriors setzten sich in ihrer Halbfinal-Serie gegen die Dallas Mavericks mit 4:1 durch. Die Boston Celtics mussten deutlich mehr um den Finaleinzug kämpfen. Die Serie im Halbfinale gegen die Miami Heat ging über die kompletten sieben Spiele und am Ende setzten sich die Celtics mit 4:3 durch.

Alle Infos zu den NBA Finals 2022 im Überblick

NBA Finals 2022: Spielplan und Termine der Spiele

In den NBA Finals 2022 gilt die gleiche Regel wie in den gesamten Playoffs. Das Team, das nach der regulären Saison besser platziert war, hat das Heimrecht in den ersten beiden Partien. Danach wechselt das Heimrecht für die nächsten zwei Spiele. Ab dem fünften Spiel wechselt das Heimrecht nach jeder Begegnung. Das Team, welches zuerst vier Spiele für sich entscheidet, gewinnt die Serie und wird Meister der NBA.

Spielplan der NBA Finals 2022:

Spiel 1 : Golden State Warriors vs. Boston Celtics (03.06., 3:00 Uhr/DAZN)

: Golden State Warriors vs. Boston Celtics (03.06., 3:00 Uhr/DAZN) Spiel 2 : Golden State Warriors vs. Boston Celtics (06.06., 2:00 Uhr/DAZN)

: Golden State Warriors vs. Boston Celtics (06.06., 2:00 Uhr/DAZN) Spiel 3 : Boston Celtics vs. Golden State Warriors (09.06., 3:00 Uhr/DAZN)

: Boston Celtics vs. Golden State Warriors (09.06., 3:00 Uhr/DAZN) Spiel 4: Boston Celtics vs. Golden State Warriors (11.06., 3:00 Uhr/DAZN)

falls nötig:

Spiel 5 : Golden State Warriors vs. Boston Celtics (14.06., 3:00 Uhr/DAZN)

: Golden State Warriors vs. Boston Celtics (14.06., 3:00 Uhr/DAZN) Spiel 6 : Boston Celtics vs. Golden State Warriors (17.06., 3:00 Uhr/DAZN)

: Boston Celtics vs. Golden State Warriors (17.06., 3:00 Uhr/DAZN) Spiel 7: Golden State Warriors vs. Boston Celtics (20.06., 2:00 Uhr/DAZN)

NBA Finals 2022: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Werden die NBA Finals 2022 live im Free-TV übertragen? Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Basketballfans. Die NBA Finals werden nicht im Free-TV übertragen. Lediglich über den Streamingdienst DAZN und dem hauseigenen NBA League Pass können die Spiele live verfolgt werden.

Golden State Warriors vs. Boston Celtics: So seht ihr alle Partien live im TV und Stream

DAZN überträgt alle Spiele der NBA Finals 2022 live im TV und Stream. Im TV können die Fans die Partien auf DAZN 1 live sehen. Es kann also jedes Spiel zwischen den Golden State Warriors und den Boston Celtics auf dieser Plattform verfolgt werden. Auch der hauseigene NBA League Pass überträgt jede Begegnung der NBA Finals 2022 live. Es kann zwischen dem Standard- League Pass und Premium-League Pass gewählt werden. Der einzige Unterschied hier ist, dass mit dem Premium-League-Pass zeitgleich zwei Geräte die Spiele verfolgen können. Preislich liegt der Standard-League Pass bei 17,99€ pro Monat und der Premium-League Pass bei 24,99€ pro Monat. Einen kostenlosen Live-Stream wird für die NBA Finals 2022 nicht zur Verfügung stehen.

DAZN 1 und DAZN 2: Die Fernsehsender via Sky empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

NBA Finals 2022 auf DAZN: Gibt es noch das kostenlose Test-Abo?

Basketball, Bundesliga, Internationaler Fußball, Champions League, NFL, UFC, Boxen – das Programm bei DAZN ist umfangreich. Doch wie auch bei Netflix, Sky und Co. ist das Angebot der Plattform nicht kostenlos. Was kostet ein Abo? Gibt es einen Probemonat und was, wenn ich kündigen will? Wir haben euch alle Infos rund um die DAZN-Mitgliedschaft zusammengefasst.

