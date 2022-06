Die NBA-Saison ist beendet und die Golden State Warriors haben den insgesamt siebten Titel der Franchise-Geschichte klar gemacht. Doch NBA-Fans können sich schon auf das nächste Basketball-Highlight in diesem Jahr freuen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet der NBA Draft statt.

Termin : Zu welcher Uhrzeit beginnt der NBA Draft 2022 in Deutschland?

: Zu welcher beginnt der NBA Draft 2022 in Deutschland? Reihenfolge : In welcher Reihenfolge dürfen die Teams picken?

: In welcher Reihenfolge dürfen die Teams picken? Übertragung: Wo wird der Draft live im TV und Stream übertragen?

Alle Infos zum NBA-Draft 2022 gibt es in diesem Artikel.

NBA Draft 2022: Termin, deutsche Uhrzeit, Ort – Wann und wo startet der Draft?

Nach zwei Verschiebungen wegen Corona kann der NBA Draft 2022 wieder am gewohnten Termin im Juni stattfinden. In der Nacht von Donnerstag, 23.6.2022, auf Freitag, 24.6.2022, geht es nach deutscher Zeit um 2 Uhr los. Die Veranstaltung findet im Barclays Center in New York statt.

Alle Infos zum Draft 2022 im Überblick:

Event : NBA Draft 2022

: NBA Draft 2022 Austragungsort : Barclays Center in Brooklyn/New York

: Barclays Center in Brooklyn/New York Datum : 24. Juni 2022

: 24. Juni 2022 Deutsche Uhrzeit: 2 Uhr

NBA Draft 2022 live: Wer überträgt den Draft im TV und Livestream?

Wer den NBA League Pass besitzt, kann den diesjährigen Draft auch im Livestream der NBA verfolgen. Den League Pass Premium (Jedes Live-Spiel + Zwei Geräte gleichzeitig) gibt es für monatlich 24,99 Euro. Der League Pass kostet 17,99 Euro pro Monat (Jedes Live- und On-Demand-Spiel für alle Teams sowie NBA-Studio-Shows).

NBA Draft 2022 Picks: Die Reihenfolge der 1. Runde

In diesem Jahr werden beim Draft nicht 60, sondern nur 58 Spieler ausgewählt. Das hat einen ganz einfachen Grund: Aufgrund eines Regelverstoßes haben die Milwaukee Bucks und die Miami Heat je einen Pick verloren. Die beiden NBA-Teams haben während der Free Agency gegen die Anti-Tampering-Regeln verstoßen haben. Da Orlando in der vergangenen Saison im Osten am schlechtesten abgeschlossen hat, dürfen sie als erstes Team einen Spieler picken.

1 Orlando Magic

2 Oklahoma City Thunder

3 Houston Rockets

4 Sacramento Kings

5 Detroit Pistons

6 Indiana Pacers

7 Portland Trail Blazers

8 New Orleans Pelicans (via Los Angeles Lakers)

9 San Antonio Spurs

10 Washington Wizards

11 New York Knicks

12 Oklahoma City Thunder (via Los Angeles Clippers)

13 Charlotte Hornets

14 Cleveland Cavaliers

15 Charlotte Hornets (via New Orleans Pelicans)

16 Atlanta Hawks

17 Houston Rockets (via Brooklyn Nets)

18 Chicago Bulls

19 Minnesota Timberwolves

20 San Antonio Spurs (via Toronto Raptors)

21 Denver Nuggets

22 Memphis Grizzlies (via Utah Jazz)

23 Philadelphia 76ers

24 Milwaukee Bucks

25 San Antonio Spurs (via Boston Celtics)

26 Dallas Mavericks

27 Miami Heat

28 Golden State Warriors

29 Memphis Grizzlies

30 Oklahoma City Thunder (via Phoenix Suns)

Picks: Reihenfolge der 2. Runde beim NBA-Draft 2022