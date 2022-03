Am Sonntag, 20.03.2022, zeigt das ZDF eine neue Folge der „Herzkino“-Reihe „Nächste Ausfahrt Glück“. Vor gut einem Jahr durften Fans der Reihe zusehen, wie Katharina ihrer alten Liebe Juri nach 30 Jahren wiederbegegnete. Ob das mit Katharina und Juri nur eine unglückliche Jugendliebe war, oder ob sie zwei Seelenverwandte sind, die auseinandergerissen wurden, bleibt noch offen. In „Song für die Freiheit“ findet Katharina vor ihrer Haustür eine geheime Stasi-Akte, in der steht: Es war damals eine Frau, die sie und Juri an die DDR-Behörden denunziert hatte. Wer war die Informantin mit dem Decknamen „Gänseblümchen“? In Katharina keimt ein schrecklicher Verdacht – wieso nennt Juris Vater Sybille „Gänseblümchen“?

Handlung, Besetzung, ZDF Mediathek – alle Infos zum neuen „Herzkino-Film“ gibt es hier in der Übersicht.

„Nächste Ausfahrt Glück – Song für die Freiheit“: ZDF-Sendetermine

Die „Herzkino“-Reihe über eine wieder aufflammende deutsch-deutsche Liebe geht in die Fortsetzung. Die Romantik-Serie wird seit Februar 2021 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Die neue Folge „Nächste Ausfahrt Glück – Song für die Freiheit“ läuft am 20. März 2022 zur Primetime im ZDF. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf rund anderthalb Stunden Romantik-Unterhaltung freuen. Wiederholt wird die Folge im ZDF nicht.

Die Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

Sonntag, 20.03.2022, um 20:15 Uhr im ZDF

„Nächste Ausfahrt Glück – Song für die Freiheit“: ZDF-Mediathek

Wer die Ausstrahlung im TV verpasst hat oder den Liebesfilm nochmal sehen möchte, hat Glück. Das „Herzkino“-Melodram steht schon vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zum Stream bereit. „Nächste Ausfahrt Glück – Song für die Freiheit“ ist seit dem 5. März 2022 in der ZDF-Mediathek verfügbar und bleibt dort bis zum 4. März 2023 online abrufbar.

„Nächste Ausfahrt Glück – Song für die Freiheit: Handlung am 20.03.2022

Darum geht’s: Katharina findet vor ihrer Haustür eine Akte, in der steht, dass damals eine Informantin mit dem Decknamen „Gänseblümchen“ Juri und sie an die Stasi denunziert hat. Ist es Zufall, dass Juris Vater Willi ihre Freundin Sybille mit genau diesem Namen ruft?

Doch Willi ist verwirrt – der Demenzkranke büxt immer wieder aus und hält Juri und seinen Freundeskreis ordentlich auf Trab. Nachdem sich Willi wieder einmal aus dem Staub gemacht hat, machen sich Katharina und Juri gemeinsam auf die Suche. Die Spur führt die beiden ungewollt an einen Schauplatz ihrer alten Liebe. Alte Gefühle kommen hoch – Katharina und Juri spüren, dass die Liebe immer noch da ist.

Juri floh damals aus der DDR, weil er sich wegen eines systemkritischen Songs vor der Staatlichen Kommission für Kunstangelegenheiten zu verantworten hatte. Katharina und er wurden von einem Spitzel verraten. Doch was wäre aus den beiden geworden, wenn Juri die Schuld nicht auf sich genommen und er gemeinsam mit Katharina das Land verlassen hätte? Mit dem Verdacht, dass ihre beste Freundin hinter dem damaligen Verrat stecken könnte, stellt Katharina ihren beiden Freundinnen Yvonne und Sybille ein Ultimatum: 48 Stunden hat die Schuldige Zeit, um sich bei ihr zu melden. Komplizierter wird es, da Juri mittlerweile eine Beziehung mit Sybille führt.

Im Kindergarten wird ein neues Mädchen mit ihrer Freundin aufgenommen: Doch die Freundin von Jule ist unsichtbar! So lernt Katharina von Jules Oma, dass es Seelen gibt, die ein solches Band verbindet, dass nichts auf der Welt sie trennen kann. Das setzt bei Katharina einiges in Bewegung.

In „Nächste Ausfahrt Glück – Song für die Freiheit“ versucht Katharina heraus zu finden wer sie damals verraten hat. Wer sind die Darsteller?

© Foto: ZDF / Christiane Pausch

„Nächste Ausfahrt Glück – Song für die Freiheit“: Besetzung am 20.03.2022

Wer sind die Schauspieler im Cast? Hier findet ihr eine Übersicht der Darsteller von „Nächste Ausfahrt Glück – Song für die Freiheit“:

Rolle – Schauspieler