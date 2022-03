Am Sonntag, 13.03.2022, zeigt das ZDF eine neue Folge der „Herzkino“-Reihe „Nächste Ausfahrt Glück“. Vor gut einem Jahr durften Fans der Reihe zusehen, wie Katharina ihrer alten Liebe Juri nach 30 Jahren wiederbegegnete. Einst waren sie verliebt und wollten 1989 gemeinsam aus der DDR fliehen. Doch Katharina machte einen Rückzieher. Jetzt setzt das ZDF die deutsch-deutsche Liebesgeschichte fort. In „Nächste Ausfahrt Glück – Der richtige Vater“ fragt sich Juri, ob der Sohn seiner Jugendliebe Katharina in Wirklichkeit sein eigenes Kind ist.

Worum geht es in „Der richtige Vater“ genau?

Wer sind die Schauspieler im Cast?

im Cast? Ist der Film als Stream verfügbar?

Handlung, Besetzung, ZDF Mediathek – alle Infos zum neuen „Herzkino-Film“ gibt es hier in der Übersicht.

„Nächste Ausfahrt Glück – Der richtige Vater“: ZDF-Sendetermine

Die Romantik-Serie der „Herzkino“-Reihe wird seit Februar 2021 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung von „Nächste Ausfahrt Glück – Der richtige Vater“ ist am 13. März 2022 zur Primetime im ZDF. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf rund anderthalb Stunden Romantik-Unterhaltung freuen. Wiederholt wird die Folge im ZDF nicht.

Die Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

Sonntag, 13.03.2022, um 20:15 Uhr im ZDF

„Nächste Ausfahrt Glück – Der richtige Vater“: ZDF-Mediathek

Wer die Ausstrahlung im TV verpasst hat oder den Liebesfilm nochmal sehen möchte, hat Glück. Das „Herzkino“-Melodram steht schon vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zum Stream bereit. „Nächste Ausfahrt Glück – Der richtige Vater“ ist seit dem 5. März 2022 in der ZDF-Mediathek verfügbar und bleibt dort ein Jahr bis zum 4. März 2023 online abrufbar.

„Nächste Ausfahrt Glück – Der richtige Vater: Handlung am 13.03.2022

Juri fragt sich, ob der Sohn von Katharina in Wirklichkeit sein eigenes Kind ist. Hat Katharina ihn um ein Leben betrogen? Zufällig stellt er sich als Patient in Pauls Allgemeinmediziner Praxis vor. Doch Katharina gefällt es nicht, dass Juri Kontakt zu ihrem Sohn hat. Außerdem mischt er sich zunehmend in ihr Familienleben ein.

Katharina hat ein mulmiges Gefühl und schreitet zur Tat und offenbart ihrem Mann Georg nach 30 Jahren ein Geheimnis. Paul ist nicht sein Sohn. Doch Georg ist nicht überrascht, er hatte schon längst geahnt, dass Paul nicht von ihm ist. Er wollte seine liebgewonnene Familie nicht aufs Spiel setzen und hüllte sich daher lieber in Schweigen. Als Paul durch einen Versprecher von seiner Oma erfährt, dass Juri sein Vater ist, wird Katharina von ihren Lügen eingeholt. Paul ist enttäuscht, doch Katharina gibt ihre Familie nicht auf und beginnt, um ihren Sohn zu kämpfen. Doch damit nicht genug, bricht Tochter Nina zu einem Auslandsjahr in die USA auf. Und da steht auch schon Oma Anschi auf der Matte und bezieht das Zimmer der Enkeltochter nach einem missglückten Versuch als Granny-Au-pair in Brasilien.

In „Nächste Ausfahrt Glück – Der richtige Vater“ möchte Juri herausfinden, ob Katharinas Sohn sein Kind ist. Wer sind die Darsteller?

© Foto: ZDF / Christiane Pausch

„Nächste Ausfahrt Glück – Der richtige Vater“: Besetzung am 13.03.2022

Wer sind die Schauspieler im Cast? Hier findet ihr eine Übersicht der Darsteller von „Nächste Ausfahrt Glück – Der richtige Vater“:

Rolle – Schauspieler