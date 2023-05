Zur 21. Ausgabe der Mutua Madrid Open treffen sich die weltbesten Tennisspieler und Tennisspielerinnen im berühmten Tennis-Tempel Caja Mágica. Die Mutua Madrid Open sind sowohl ein Turnier der WTA Tour 2023 für Damen als auch ein ATP Turnier für Herren.

Auch die deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev ist beim Turnier vertreten und darf sich nach der Finalniederlage im vergangenen Jahr berechtigte Hoffnungen auf den Titelgewinn machen.

Zeitplan, Spielplan, TV-Übertragung und Favoriten – Alle Informationen zu den Mutua Madrid Open 2023 im Überblick.

Mutua Madrid Open 2023: Der Zeitplan des Turniers

Nach den Qualifikationsrunde am 24. und 25 April startete der Hauptbewerb der Mutua Madrid Open mit den ersten Erstrundenspielen am Mittwoch. Von Runde 1 bis zum Endspiel werden alle Matches bei den Mutua Madrid Open 2023 im Freien auf dem Sandplatz im Caja Mágica bestritten. Das große Finale steigt am Sonntag, den 7. Mai 2023.

Der Zeitplan des Tennis-Turniers im Überblick:

Mutua Madrid Open Runde der letzten 32

28. April

Mutua Madrid Open Runde der letzten 32

30. April

Mutua Madrid Open Achtelfinale

2. Mai

Mutua Madrid Open Viertelfinale

3. Mai

Mutua Madrid Open Halbfinale

5. Mai

Mutua Madrid Open Finale

7. Mai

Der spanische Tennis-Star Carlos Alcaraz gewann vor kurzem bereits das ATP-Turnier in Barcelona und gilt als Topfavorit auf den Turniersieg.

© Foto: Joan Monfort/dpa

Tennis in Madrid: Deutscher Spielplan heute am 2.5.2023

Auch heute erwarten Tennisfans wieder spannende Matches bei den Mutua Madrid Open 2023. Alle Matches mit deutscher Beteilitung des heutigen Tages im Überblick:

Herren, Achtelfinale (Einzel):

11:00 : Jaume Munar (ESP) - Daniel Altmaier (Kempen)

: Jaume Munar (ESP) - Daniel Altmaier (Kempen) 16:00 : Carlos Alcaraz (ESP) - Alexander Zverev (Hamburg)

: Carlos Alcaraz (ESP) - Alexander Zverev (Hamburg) 17:00: Jan-Lennard Struff (Warstein) - Pedro Cachin (ARG)

Madrid Masters 2023: Übertragung im Free-TV und Livestream?

Leider wird das Sandplatz-Turnier in Madrid nicht im Free-TV übertragen. Wer die Spiele live im TV und Stream verfolgen will, benötigt ein kostenpflichtiges Sky-Abonnement. Sky zeigt das ATP-Turnier ab dem ersten Hauptrunden-Tag (Mittwoch, 26.4.) täglich live ab 12:00 Uhr.

ATP Madrid Masters: Das sind die Teilnehmer bei den Herren

Auf den Turniersieg beim Sandplatz-Klassiker in Madrid gibt es einige Anwärter. Als klarer Topfavorit gilt bei den Buchmachern jedoch der spanische Vorjahressieger Carlos Alcaraz. Der Sandplatz-Spezialist bezwang im vergangenen Jahr Alexander Zverev im Finale.

Die deutsche Nummer 1 rechnet sich ebenfalls gute Chancen auf den Turniersieg aus. Durch mehrere Verletzungen konnte Alexander Zverev in diesem Jahr jedoch leider noch nicht zu seiner Bestform finden.

Auch Casper Ruud, Jannik Sinner sowie Holger Rune, Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev können zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden.

WTA in Madrid 2023: Das sind die Teilnehmerinnen

Als Nummer eins der Setzliste wird die Topspielerin Iga Swiatek a ins Turnier gehen. Auch der Rest des Feldes sieht sehr stark aus. Alle Top-10-Spieler der Welt werden anwesend sein. Auch Ons Jabeur, die die Trophäe letztes Jahr gewonnen hat, wird dieses Jahr wieder dabei sein.

Das sind die deutschen Teilnehmerinnen: Tatjana Maria, Jule Niemeier, Tamara Korpatsch, Anna-Lena Friedsam, Laura Siegemund, Eva Lys

Preisgeld im Einzel beim Madrid Masters 2023

Wer das Turnier gewinnt, darf sich natürlich über ein fettes Preisgeld freuen. Doch auch diejenigen Spieler, die etwas früher ausscheiden, dürfen noch lukrative Summen mit nach Hause nehmen:

1. Quali-Runde: 4.510 Euro

2. Quali-Runde: 8.265 Euro

1. Runde: 16.340 Euro

2. Runde: 27.045 Euro

3. Runde: 48.835 Euro

Achtelfinale: 84.900 Euro

Viertelfinale: 161.525 Euro

Halbfinale: 308.790 Euro

Finalist: 580.000 Euro

Sieger: 1.105.265 Euro

ATP Madrid Masters: Das sind die Sieger der letzten Jahre

Der spanische Tennis-Star Carlos Alcaraz geht als Titelverteidiger ins diesjährige Turnier. 2020 musste das ATP-Turnier aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Zuletzt konnte mit Alexander Zverev vor zwei Jahren ein deutscher Tennis-Spieler das renommierte Turnier gewinnen

Die Sieger der Madrid Masters seit 2015 im Überblick: