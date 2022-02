Die Suche nach einem perfiden Serienmörder geht weiter: Am Mittwoch, 16.02.2022, läuft Teil 2 von „Muttertag – Ein Taunuskrimi“ im ZDF. Die Ermittler Pia Sander und Oliver von Bodenstein jagen in dem Zweiteiler einem Täter hinterher, der Frauen immer an Muttertag tötet.

Wann läuft Teil 2 im ZDF?

Gibt es ihn als Stream ?

? Worum geht es genau?

Wer sind die Darsteller ?

? Wo wurde gedreht?

Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, neue Besetzung, Handlung und Drehorte findet ihr hier im Überblick.

„Taunuskrimi Muttertag“: ZDF-Sendetermine

Der „Taunuskrimi – Muttertag“ ist ein Zweiteiler und wird an zwei verschiedenen Abenden zur Primetime im ZDF ausgestrahlt.

Die Sendetermine und Sendezeit im Überblick:

Teil 1: Montag, 14. Februar 2022 um 20:15 Uhr

Teil 2: Mittwoch, 16. Februar 2022 um 20:15 Uhr

„Taunuskrimi Muttertag“: ZDF-Mediathek

Wer nicht bis zur ZDF-Ausstrahlung warten möchte, hat Glück: Beide Teile des Krimis sind bereits ab Montag, 7. Februar 2022, in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr sie im Nachhinein auch noch als Wiederholung streamen.

„Taunuskrimi Muttertag“: Handlung von Teil 1 und Teil 2

Eine Leiche wird in Mammolshain im Taunus gefunden. Es ist die des Rentners Theodor Reifenrath, der mit seiner verstorbene Frau Rita ein großes Haus am See bewohnte und über Jahre hinweg Pflegekinder großzog. Pia Sander und Oliver von Bodenstein nehmen im Mordfall Theodor die Ermittlungen auf und stoßen zu Beginn auf grausame Funde: Ein abgemagerter Hund neben dem Haus wird entdeckt und daneben menschliche Knochen. Von den Forensikern werden drei Frauenleichen geborgen. Doch wer sind diese Frauen?

Rita, die bereits verstorbene Frau des toten Theodor, wurde seit Jahren vermisst. Es wurde von Suizid ausgegangen, doch eine Leiche wurde nie gefunden. Das Renter-Ehepaar soll sich um die Pflegekinder nie liebevoll gesorgt haben. Besser gesagt, sie haben alle traumatisiert. Die Ermittler konzentrieren sich auf die Pflegekinder, die inzwischen alle erwachsen sind. Dabei kommen sie auf das Ehepaar Ramona und Sascha Lindemann, die den Verdacht auf Theodors Enkel Fridtjof Reifenrath lenken. Im Verlauf der Ermittlungen kommen die Kommissare Pia und Oliver auf eine heiße Spur: Der Täter mordet immer an Muttertag und der nächste steht schon kurz bevor…

Neuer „Taunuskrimi“ im ZDF: Wer ist der Verdächtige, der immer an Muttertag mordet?

© Foto: ZDF/Hagen Keller

„Taunuskrimi Muttertag“: Besetzung am 16.02.2022

„Muttertag – Ein Taunuskrimi“ ist der erste Film der Reihe ohne Felicitas Woll in der Hauptrolle der Ermittlerin Pia Sander. Diese wird ab dieser Folge von Annika Kuhl verkörpert. Wer die weiteren Schauspieler im Cast des Krimis sind, seht ihr hier:

Rolle – Darsteller

Pia Sander – Annika Kuhl

Oliver von Bodenstein – Tim Bergmann

Dr. Nicola Engel – Maria-Lou Sellem

Kai Ostermann – Michael Schenk

Henning Kirchhoff – Thomas Unger

Kim Freitag – Daniela Holtz

Joachim Vogt – Andreas Lust

Fridtjof Reifenrath – Max Hopp

Claas Reker – Cornelius Obonya

Sascha Lindemann – Tobias Langhoff

Ramona Lindemann – Claudia Geisler-Bading

Rita Reifenrath – Imogen Kogge

Martina Siebert – Sophie von Kessel

Theodor „Theo“ Reifenrath – Thomas Thieme

Dr. Harding – Harald Krassnitzer

Ramona Lindemann (Kind) – Yolanda Schlagintweit

Ramona Lindemann – Stephanie Lexer

Claas Reker – Sebastian Jehkul

Claas Reker (Kind) – Philipp M. Franck

„Taunuskrimi Muttertag“: Neue Besetzung mit Annika Kuhl

Nach acht Filmen wurde die Rolle der Pia Sander umbesetzt. Statt Felicitas Woll wird die Kommissarin ab der Folge „Muttertag“ von Annika Kuhl gespielt. Die deutsche Schauspielerin ist nicht nur im Fernsehen zu sehen, sondern ist auch auf Theaterbühnen aktiv. Ihr Schauspieldebüt feierte sie 1996 am Schauspielhaus Bochum, dessen Ensemble sie bis Mitte 2000 angehörte. Zu sehen war sie bereits in Serien, wie „Tatort“ und „Frühling“.

„Taunuskrimi Muttertag“: Drehorte

Fans der Krimi-Reihe fragen sich sicherlich, wo der Film „Muttertag“ gedreht wurde. Bekannt ist, dass in den Regionen München, in Bayern und in Hessen, genauer Taunus, gefilmt wurde. Einer der Drehorte liegt in Wolfratshausen. Das ehemalige Druckhaus in der Pfaffenrieder Straße 9 ist der Haupt-Schauplatz des zweiteiligen Krimis. Wie der „Merkur“ berichtet, ist das dem Medienunternehmer Stefan Eckardt zu verdanken. Er sei in der Filmszene gut vernetzt und habe den Bau auf einer einschlägigen Plattform eingestellt. „Die Anfragen haben nicht lange auf sich warten lassen“, so Eckardt zur Münchner Tageszeitung.

„Taunuskrimi“: Reihenfolge der Filme

Der Taunuskrimi ist eine deutsche Kriminalfilmreihe im ZDF. Die Filme basieren auf den Bestsellerromanen von Nele Neuhaus, von denen bisher zehn Bände verfilmt wurden. Welche das sind, seht ihr hier: