Horst Krause kehrt als Paul Krüger in „Kryger bleibt Krüger“ zurück ins Erste: In Pauls viertem Abenteuer verschlägt es den grantigen Ur-Berliner in seine tschechische Heimat. Seine verstorbene Tante hat ihm und seinem Bruder, der nichts mit ihm zu tun haben möchte, die Familienbrauerei vererbt. Paul macht sich auf die Reise in die Vergangenheit und lernt seine Wurzeln kennen. Die Komödie aus der Culture-Clash-Reihe erzählt auf liebevolle Weise die Versöhnung zwischen zwei Brüdern.

„Kryger bleibt Krüger“: Der vierte Film der ARD-Reihe

Es wird gemunkelt, dass Marc-Andreas Bochert vielleicht, als er seinen Antihelden Paul Krüger erschaffen hat, gehofft hat, dass aus der Idee mehr wird. Im ersten Teil der Filmreihe „Krüger aus Almanya“ im Jahr 2015 reist Paul in die Türkei, um zu verhindern, dass seine Enkelin sich mit einem Einheimischen verlobt. Nach dem ersten Erfolg drängte sich eine Fortsetzung förmlich auf. Im zweiten Teil im Jahr 2017 in „Krügers Odyssee“ reist der Ur-Berliner nach Griechenland um Annas Vater zu suchen. Danach wurde den Machern klar, der grantige Ur-Berliner Paul Krüger hat Reihenpotenzial. Im dritten Teil „Küss die Hand, Krüger“ im Jahr 2018 spielt die Familie keine Rolle, ein Freundschafts-Dienst steht im Vordergrund. In Paul Krügers viertem Abenteuer „Kryger bleibt Krüger“ verschlägt es den Ur-Berliner nach Tschechien. Seinen Heimatort musste er als Fünfjähriger mit seiner Mutter verlassen, während sein tschechischer Vater mit seinem Bruder Emil dort blieb. In Krygovice lernt Paul seine Wurzeln kennen und versucht die traditionsreiche Familienbrauerei vor den Chinesen zu schützen.

„Kryger bleibt Krüger“: Handlung

Darum geht es: Paul Krüger bekommt von der Bürgermeisterin des Grenzortes Krygovice in Tschechien Besuch. Sie trägt dem Berliner Rentner eine Erbschaft zu. Seine verstorbene Tante hat ihm und seinem Bruder die marode Familienbrauerei hinterlassen. Krüger hat es als Erbe in der Hand, dass die traditionsreiche Brauerei nicht von chinesischen Immobilienspekulanten ersteigert und dichtgemacht wird. Doch eins steht dem im Weg: Paul Krüger kann das Erbe nur gemeinsam mit seinem Bruder Emil antreten, doch dieser möchte weder was von ihm noch von der verhassten Brauerei etwas wissen. Emils Verbitterung muss aufgebrochen werden, um die Braukunst und die sympathische Belegschaft vor der Arbeitslosigkeit zu schützen. Pauls Hartnäckigkeit ist gefragt, denn die Versöhnung braucht mehrere Anläufe.

„Kryger bleibt Krüger“ läuft am Freitag, 18.02.2022, im Ersten.

© Foto: ARD Degeto / Olaf R. Benold

„Kryger bleibt Krüger“: Darsteller am 18.02.2022

Horst Krause verkörpert unnachahmlich den Ur-Berliner Paul Krüger. Wer die anderen Schauspieler im Cast von „Kryger bleibt Krüger“ sind, erfahrt ihr hier.

Rolle – Darsteller

Paul Krüger – Horst Krause

Bernd – Fritz Roth

Ecki – Jörg Gudzuhn

Emil – Christian Grashof

Jiri – Raphael Keric

Tereza – Johana Munzarova

Milena – Jana Hora-Goosmann

Mian – Linda Chang

Mr. Han – Yu Fang

Czerny – Daniel F. Kamen

Prochazka – Jirí Vobecký

Milos – Petr Franek

Karel – Hynek Schneider

Regisseurin – Jana Galinová

Front Desk Hotel Mitarbeiterin – Simona Prasková

Mr. Bo – Yao Chunghang

Mr. Li – Lixin Wu

„Kryger bleibt Krüger“: Sendetermine und Sendezeit

Der Spielfilm „Kryger bleibt Krüger“ hat eine Laufzeit von 88 Minuten. Die ARD-Sendetermine samt Sendezeit auf einen Blick:

Freitag, 18. Februar 2022 im Ersten um 20:15 Uhr

Samstag, 19. Februar 2022 im Ersten um 01:30 Uhr

„Kryger bleibt Krüger“: ARD Mediathek

Wer die TV-Sendetermine verpasst hat, hat die Möglichkeit die Sendung in der ARD-Mediathek zu sehen. Dort steht der Spielfilm nach der Ausstrahlung sechs Monate zur Verfügung.