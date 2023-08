Am Freitag, den 25. August 2023, ist der SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga zu Gast beim MSV Duisburg. Gegen den Absteiger aus Bielefeld konnte der Aufsteiger aus Ulm seinen ersten Sieg in dieser Saison feiern . Dieser Erfolg markiert zugleich den ersten Profifußball-Sieg für die Ulmer seit mehr als 22 Jahren. Ulms Trainer Tom Wörle sagte nach dieser Partie: "Das war super wichtig für uns. Nicht nur das Ergebnis ist für uns wichtig, sondern auch die Erkenntnis: Wir können das. Wir haben einen verdienten Sieg heute errungen und es in der Art und Weise sehr gut gemacht." Der heutige Gegner MSV Duisburg ist in der Saison 2023/24 noch sieglos. Bisher gab es eine Niederlage und zwei Unentschieden. Im Heimspiel gegen Ulm soll es nun endlich mit dem ersten Saisonsieg klappen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel MSV Duisburg gegen den SSV Ulm 1846 Fußball und die Übertragung im TV und Stream.

MSV Duisburg vs. SSV Ulm 1846 – 3. Liga heute: Uhrzeit, Übertragung

Am Freitag, den 25.08.2023, trifft der MSV Duisburg auf den SSV Ulm 1846. Anpfiff der Partie ist um 19:00 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : MSV Duisburg, SSV Ulm 1846 Fußball

: MSV Duisburg, SSV Ulm 1846 Fußball Wettbewerb : 4. Spieltag, 3. Liga

: 4. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff : Freitag, 25.08.2023, 19:00 Uhr

: Freitag, 25.08.2023, 19:00 Uhr Spielort : Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg Schiedsrichter: Tobias Wittmann (Wendelskirchen)

Gelingt dem Team von Thomas Wörle der zweite Saisonsieg in Duisburg?

© Foto: Felix Kästle/dpa

MSV Duisburg gegen SSV Ulm 1846 heute im TV sehen

Das Spiel zwischen dem MSV Duisburg und dem SSV Ulm 1846 wird nicht live im Free-TV übertragen. Die Plattform Magenta Sport hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der 3. Liga. Dort können die Fans das Spiel live und in voller Länge verfolgen. Die Übertragung startet ab 18:30 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Gari Paubandt. Kommentator der Partie ist Julian Engelhard, ihm steht der Experte Steven Ruprecht zur Seite. Die Plattform ist kostenpflichtig.

MSV Duisburg gegen SSV Ulm 1846: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für die Partie zwischen dem MSV Duisburg gegen den SSV Ulm 1846 wird es keinen kostenlosen Livestream geben. Auf der Plattform Magenta Sport kann das Spiel allerdings im kostenpflichtigen Livestream verfolgt werden. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : -

: - Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Livestream: Magenta Sport, OneFootball

Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.