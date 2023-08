Nach dem herausragenden 1:0-gegen Arminia Bielefeld und dem ersten Sieg im Profifußball seit 22 Jahren, hat der SSV Ulm 1846 Fußball am vierten Spieltag der 3. Liga sein zweites Auswärtsspiel vor der Brust. Am Freitag (25.08.2023) spielt das Team von Trainer Thomas Wörle beim MSV Duisburg. Anpfiff der Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena ist um 19 Uhr. Im Liveticker der SÜDWEST PRESSE finden Sie alle Informationen rund um das Spiel.

